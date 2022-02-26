Членство України в ЄС буде ключовим свідченням підтримки - Зеленський

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що настав вирішальний момент про прийняття рішення про членство України в Євросоюзі.

Як підкреслив він у ході брифінгу, Україна заслужила членство в Європейському Союзі і прийняття її в ЄС буде одним з основних свідчень підтримки України державами-учасницями.

"Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському Союзі, це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію і прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі", - сказав президент.

Глава України зазначив, що це питання обговорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарль Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Як повідомляв головред, раніше президент України Володимир Зеленський провів бесіду з Еммануелем Макроном - президентом Франції. За результатами розмови гарант повідомив, що в Україну їде зброя - підтримка від антивоєнної коаліції.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії від Комуністичної партії Михайло Матвєєв закликав негайно зупинити війну в Україні. Він заявив, що голосував за визнання "незалежності" так званих "ЛНР" і "ДНР", а не за те, щоб бомбили Київ.