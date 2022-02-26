У Слузі народу відкрили "полювання на окупантів": названі розцінки за солдатів РФ

За вбитих і полонених окупантів РФ обіцяють винагороду / Reuters

Народний депутат України від Партії Слуга народу Дмитро Соломчук заявив про грошові виплати для всіх, хто знищить або затримає окупантів РФ.

Про своє рішення представник монобільшості в Раді розповів в Facebook.

За його словами, рішення про грошові виплати за знищення окупантів РФ прийняли підприємці Рівненської області.

Виплата за ліквідованого російського окупанта - $50, повідомив нардеп.

Разом з тим він уточнив, що на полоненому російському військовому можна заробити $100.

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"Планували більші винагороди, але вони того не варті", - додав Соломчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що два диверсанти РФ були взяті в полон українськими військами.

"У районі Коблево взяті в полон два диверсанти, вони вже дають свідчення відповідній Службі", - йдеться в повідомленні.

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