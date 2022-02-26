У Слузі народу відкрили "полювання на окупантів": названі розцінки за солдатів РФ

Рішення про грошові виплати за знищення окупантів РФ прийняли підприємці Рівненської області.
Народний депутат України від Партії Слуга народу Дмитро Соломчук заявив про грошові виплати для всіх, хто знищить або затримає окупантів РФ.
Про своє рішення представник монобільшості в Раді розповів в Facebook.
За його словами, рішення про грошові виплати за знищення окупантів РФ прийняли підприємці Рівненської області.
Виплата за ліквідованого російського окупанта - $50, повідомив нардеп.
Разом з тим він уточнив, що на полоненому російському військовому можна заробити $100.
"Планували більші винагороди, але вони того не варті", - додав Соломчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що два диверсанти РФ були взяті в полон українськими військами.
"У районі Коблево взяті в полон два диверсанти, вони вже дають свідчення відповідній Службі", - йдеться в повідомленні.
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