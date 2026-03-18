На підйомі: на якому місці Україна у прогнозах букмекерів на Євробачення-2026

Україна зміцнює свої позиції на Євробаченні.

Євробачення-2026 хто переможе — новий прогноз букмекерів

Цього року Євробачення відзначає 70-річчя. Ювілейний конкурс відбудеться в травні у місті Відень, Австрія.

Наразі вже всі 35 країн-учасниць представили пісні. Букмекери оновили рейтинги потенційних переможців Євробачення-2026. Більше місяця абсолютним лідером залишається Фінляндія — ймовірність її перемоги оцінюють у 29%. До топ-5 найкращих також входять Франція, Данія, Греція та Швеція.

Україна поступово відновлюється після драматичного "падіння": минулого тижня наша країна повернулася до першої десятки, і, станом на сьогодні, піднялася на дев'яте місце. Зараз головний конкурент України на Євробаченні-2026 — Італія, країна з Великої п'ятірки з трьома перемогами на рахунку.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

