Запоріжжя відходить на другий план: експерт назвав головну ціль наступу РФ

Українські сили оборони зривають плани ворога та не дають реалізувати весняний наступ у визначені терміни.

https://glavred.net/front/zaporozhe-othodit-na-vtoroy-plan-ekspert-nazval-glavnuyu-cel-nastupleniya-rf-10749980.html Посилання скопійоване

Попередні плани Кремля щодо швидкого захоплення Донбасу провалюються через ефективний спротив ЗСУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Про головне:

Головний напрямок — Слов’янськ–Краматорськ

Запорізький напрямок — другий за пріоритетом

Новий наступ можливий уже в червні

Російські війська активізували наступальні дії на ділянці Родинське – Гуляйполе, однак за півтори доби зазнали значних втрат — понад 900 осіб. Попри це, за оцінками експертів, основні зусилля ворог може зосередити на іншому напрямку.

Пріоритетні напрямки ворога

Військовий експерт Василь Пехньо в коментарі для 24 Каналу заявив, що ключовим напрямком під час весняно-літньої кампанії для російської армії залишатиметься Донецька область, зокрема агломерація Слов’янськ – Краматорськ. За його словами, активізація на цій ділянці триває ще з кінця минулого року.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Водночас Запорізький напрямок, за словами журналіста, є другим за пріоритетністю для ворога. Проте українські Сили оборони вже зірвали заплановану на березень наступальну операцію, про що раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.

"Зрив планів наступу – це не про те, що наступ ніколи не відбудеться. Він відбудеться, але пізніше. Можливо, в червні росіяни спробують активніше наступати з метою оточення Оріхова та виходу на рубежі обстрілу Запоріжжя. Але план зірваний в тих часових проміжках, які ворог собі придумав. А вчасність дій та координація мають важливе значення для військових операцій", – зазначив Пехньо.

Системне зірвання планів противника

Українським військовим вдається системно зривати плани противника. Зокрема, ще в серпні 2025 року російське командування розраховувало захопити Донбас упродовж двох місяців на тлі загострення ситуації на Покровському напрямку. Однак ці наміри також були зірвані, а ситуацію вдалося стабілізувати.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.

Крім того, російські війська розпочали весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі, однак за півтори доби зазнали рекордних втрат - понад 900 осіб.

Нагадаємо, що армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Читайте також:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал". Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс". Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред