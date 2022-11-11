ЗСУ вже дійшли до правого берега Дніпра, куди втекли окупанти з Херсона

ЗСУ, Херсонська область / 10-та гірничо-штурмова бригада, скріншіт

Українські військові продовжують просуватися по Херсонській області.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, в деяких місцях захисники дійшли вже до правого берега річки Дніпро.

"Сили оборони продовжують звільнення українських земель на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Також проходять заходи по виявленню і знищенню загарбників в ряді населених пунктів.

При цьому наголошується, що з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде надано пізніше.

ВСУ увійшли до Херсона

Армія України 11 листопада увійшла в захоплений країною-окупантом Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських військових. У ЗСУ розповіли про те, що в Херсоні проходить важка бойова робота.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Херсон повертається під контроль Києва. Армія вже в місті.

Війська Росії попередили: шляхи виходу з міста під вогневим контролем українських військ. Окупантів закликали здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник Міністра оборони Юрій Сак сказав, що Херсон практично під контролем ВСУ.

Заступник міністра Ганна Маляр закликала дочекатися офіційних заяв від президента Володимира Зеленського та Генштабу.

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