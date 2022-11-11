Путін в день здачі Херсона поспілкувався з Африкою і задумався про історію оборони Москви

Путін за три дні перед визволенням Херсона відвідав музей історії оборони Москви / Колаж скріншот YouTube, соцмережі, УНІАН

У директора країни-агресорки Росії Володимира Путіна у День визволення Херсона від російських окупантів був насичений день. Про здачу міста, яке він нібито анексував наприкінці вересня, не було ані слова. Замість будь-яких пропагандистських згадок він вирішив поспілкуватися з президентом ЦАР. А днями відвідав музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви.

На сайті глави Кремля зазначено, що 11 листопада, коли ЗСУ увійшли до Херсона, Путін вирішив поспілкуватися з президентом Центральноафриканської республіки Фостеном Арканжем Туадерою.

У День визволення Херсона від окупації Росії стала особливо актуальною їхня розмова про активізацію двостороннього співробітництва.

Програма Путіна на день звільнення ЗСУ Херсона / Кремль

Згадок про інші заходи за участю Путіна, крім зустрічі з президентом Російської академії наук, в цей день немає.

Що більш цікаво - 8 листопада Путін вирішив відвідати музей на Красній площі, присвячений історії оборони Москви.

Днями Путін ходив до Музею історії оборони Москви / Кремль

Чому Путін за декілька днів до звільнення Херсона від російської окупації відправився в цей музей, в Кремлі не повідомляють.

Армія України увійшла до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

У Головному управлінні розвідки підтвердили – Херсон повертається під контроль України, армія вже в місті. Війська РФ попередили про те, що шляхи виходу з міста під вогневим контролем ЗСУ. Щоб уникнути загибелі, російським окупантам слід негайно здаватися.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон", - підкреслили в ГУР.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на Херсонщині заблоковано тисячі військових РФ. Вони не змогли вчасно втекти і знаходяться під ударом ЗСУ.

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