"Соромно бути росіянином": у Росії почався скандал через втечу окупантів з Херсона

Звільнення Херсона / скріншот

Поки Збройні Сили України повністю зачищають Херсон від окупантів, а жителі міста зі сльозами і радістю зустрічають наших військових, в Росії істерика.

Росіяни в жаху підняли паніку через втечу їх вояк з Херсона. Вони скаржаться, що їх "попустили" українці і що тепер окупанти будуть бігти до Уралу.

Під новинами пропагандистів, що на правому березі Херсона армія РФ нібито не залишила "жодної одиниці військової техніки і озброєння", користувачі назвали брехнею заяву Міністерства оборони РФ.

"Хоча б не брехали вже", "Це реально маячня, прям жодної техніки не залишили", "Ось м'яко кажучи брехня", "Навіщо взагалі в такому випадку війська РФ заходили в Херсон", – пишуть росіяни.

"Нас попустили українці", "Якщо чесно, ось зараз мені соромно бути росіянином", "Росіяни і цю ганьбу стерплять", "Ми потерпимо, ми ж терпили".

До слова, місто Херсон був окупований російськими військами ще з 2 березня 2022 року.

Звільнення Херсона

11 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські війська увійшли до Херсона.

Після цього українські військові прокоментували ситуацію в Херсоні. Зокрема, в ОК "Південь" зазначали, що поки триває бойова робота, а тому необхідно дотримуватися інформаційної тиші.

Тепер же місцеві жителі діляться кадрами з міста, над яким вже знову майорить прапор України.

Втеча окупантів з Херсона

9 листопада міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

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