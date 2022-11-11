"Соромно бути росіянином": у Росії почався скандал через втечу окупантів з Херсона

Росіяни звинувачують командування в здачі Херсона і говорять про ганьбу всієї країни.
Поки Збройні Сили України повністю зачищають Херсон від окупантів, а жителі міста зі сльозами і радістю зустрічають наших військових, в Росії істерика.
Росіяни в жаху підняли паніку через втечу їх вояк з Херсона. Вони скаржаться, що їх "попустили" українці і що тепер окупанти будуть бігти до Уралу.
Під новинами пропагандистів, що на правому березі Херсона армія РФ нібито не залишила "жодної одиниці військової техніки і озброєння", користувачі назвали брехнею заяву Міністерства оборони РФ.
"Хоча б не брехали вже", "Це реально маячня, прям жодної техніки не залишили", "Ось м'яко кажучи брехня", "Навіщо взагалі в такому випадку війська РФ заходили в Херсон", – пишуть росіяни.
"Нас попустили українці", "Якщо чесно, ось зараз мені соромно бути росіянином", "Росіяни і цю ганьбу стерплять", "Ми потерпимо, ми ж терпили".
До слова, місто Херсон був окупований російськими військами ще з 2 березня 2022 року.
Звільнення Херсона
11 листопада в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські війська увійшли до Херсона.
Після цього українські військові прокоментували ситуацію в Херсоні. Зокрема, в ОК "Південь" зазначали, що поки триває бойова робота, а тому необхідно дотримуватися інформаційної тиші.
Тепер же місцеві жителі діляться кадрами з міста, над яким вже знову майорить прапор України.
Втеча окупантів з Херсона
9 листопада міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.
Читайте також:
- "Йде військова робота, важка і потужна": у ЗСУ зробили заяву про ситуацію в Херсоні
- ЗСУ в центрі Херсона підняли прапор: всі подробиці легендарного звільнення від окупантів
- Україна повертає Херсон: ЗСУ в місті, військам РФ слід негайно здаватися-ГУР