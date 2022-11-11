Полковник у відставці розповів, чи зміняться перспективи переговорів з РФ після битви за Херсон / УНІАН і Твіттер м. Подоляка

Начальник штабу Української добровольчої армії, керівник руху Опору Південь УДА полковник у відставці Сергій Ільницький ("Сокіл") в інтерв'ю Главреду розповів - Київ може піти на переговори з Кремлем тільки в тому випадку, якщо Путін виконає п'ять умов президента Зеленського.

"Мені важко коментувати політичну складову і прийнятність тих чи інших переговорів. втім, як відомо, Зеленський висунув Росії п'ять дуже правильних умов, які вона повинна виконати, і тільки після того стануть можливими будь-які переговори. Серед цих Умов - деокупація всіх окупованих територій, в тому числі Криму, а також обіцянка Москви, що це не повториться (цей пункт Росії буде найважче виконати). Всі ці умови влаштовують кожного українця", ‒ сказав він.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною, їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Повідомлялося, що в США і НАТО не виключають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Однак вони назвали одну умову таких переговорів - спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Бій за цей обласний центр має як стратегічне, так і дипломатичне значення.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував можливість мирних переговорів з російською стороною. Він нагадав про те, що позиція РФ будується на ультиматумах. При цьому він категорично відкинув ультиматум РФ Про визнання Україною поразки і про здачу територій.

В українській розвідці повідомляли, що країна-агресор Росія проводить інформаційну кампанію, яка спрямована на те, щоб змусити міжнародних партнерів посадити Україну за стіл переговорів з Росією.

Пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк пояснив істерику Путіна щодо переговорів. Російський диктатор Володимир Путін і його оточення постійно згадують про переговори з Україною, тому що ресурси РФ вже близькі до межі, а Кремль виснажений.

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