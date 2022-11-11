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"Йде військова робота, важка і потужна": у ЗСУ зробили заяву про ситуацію у Херсоні

11 листопада 2022, 15:28

Херсон - це Україна, місцеві жителі чітко показують, що підтримують дії українських військ, сказала представниця ОК Південь Наталія Гуменюк.

Херсон
Люди у Херсоні радіють появі ЗСУ в місті / Соцмережі

Збройні сили України продовжують важку і потужну роботу зі звільнення Херсона. Місцеві жителі чітко показують свою підтримку українським військам. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського національного телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що поява прапорів у місті означає, що Херсон – це Україна.

"Вони (прапори, - ред.) означають, що Херсон - це Україна, це означає, що у херсонців є витримка, яку ми завжди просимо мати під час військової операції і ми вдячні за те, що вони витримали цей момент і зараз дають такі прозорі натяки на те, що у нас буде не тільки хороший день, але і хороший сон", - сказала Гуменюк.

ВСУ, Херсон
Як зустрічають ЗСУ у Херсоні / Соцмережі

Однак вона не стала відповідати на питання, чи взято Херсон під контроль ЗСУ. Робота українських бійців у місті триває. Військове командування просить дотримуватися тиші. Місцеві жителі дії армії підтримують.

"Він і був нашим завжди, просто тимчасово окупований. Зараз йде військова бойова робота, вона досить важка і потужна. Але місцеві жителі демонструють, що вони підтримують саме цю роботу", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області

9 листопада міністр оборони окупантів Росії Сергій Шойгу зробив заяву про виведення своїх військ з Правобережжя Херсонської області, включаючи Херсон. Таке рішення було прийнято у зв'язку з нездатністю загарбників забезпечувати свої сили в цій частині регіону. Росіяни намагалися втекти на лівий берег Дніпра.

10 листопада місцеві ЗМІ повідомили, що окупанти РФ перед відступом з Херсона підірвали котельні, об'єкт обленерго і телевежу. У місті були проблеми з мобільним зв'язком.

Увечері і вночі в Херсонській області йшли бої. Російська армія втекла на лівий берег Дніпра. ВСУ її наздоганяла.

11 листопада У мережі стали публікувати фотографії з військовими армії України в Херсоні. На будівлі Херсонської ОДА вже майорить український прапор. Генштаб офіційно заяв з цього приводу не робив.

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