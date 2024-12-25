"Гаряче" привітання з Різдвом: ЗСУ завдали удару по місцю скупчення окупантів

Внаслідок удару ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

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ЗСУ вдарили по скупченню окупантів на Курщині / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

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ЗСУ завдали удару по пункту управління російської армії у Курській області

Внаслідок удару є втрати серед офіцерського складу

У ніч на 25 грудня Збройні сили України завдали удару по розташуванню пункту управління 810-ї ОБРМП Збройних сил РФ в покинутій цивільній будівлі у Льгові Курської області. Удар офіційно підтвердили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ (СтратКом ЗСУ).

У повідомленні йдеться, що дане вогневе ураження є частиною всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей ЗС РФ координувати військові операції проти України.

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Як повідомив голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

Офіційно влада Курської області країни-агресора РФ інформацію про удар по командному пункту бригади морської піхоти не підтверджує.

Тимчасовий виконувач обовʼязків губернатора Курської області Олександр Хінштейн стверджує, що "удар припав на цивільні об'єкти та інфраструктуру Льгова".

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Як писав Главред, 19 грудня сили й засоби Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, завдали удару по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ"Новошахтинського заводу нафтопродуктів", що у Ростовській області РФ. Відомо, цей НПЗ окупанти використовують для забезпечення потреб ЗС РФ. Ба більше, він єдиний в Ростовській області, що працює.

Згодом військово-політичний оглядач Дмитро Снєгирьов прокоментував удар по НПЗ у Ростовській області. За його словами, це зокрема негативно вплине на можливості переміщення окупаційних військ по лінії фронту.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по території РФ. Під ударом опиняться російські військові об'єкти, які країна-агресор використовує для терору проти українців.

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