ЗСУ повернули позиції на Донеччині: як змінилась ситуація біля Сіверська - ISW

Що повідомили аналітики:

Українські військові відновили раніше втрачені позиції на Сіверському напрямку на північ від Верхньокам'янського. Про це свідчать геолокаційні кадри від 26 грудня.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними, ЗСУ мали певні успіхи на схід від Сіверська, де раніше контроль над позиціями тримав ворог.

Водночас, як стверджують в ISW, окупаційна армія країни-агресора Росії просунулася біля Торецька, Великої Новосілки, а також на Покровському і Курахівському напрямках.

27 грудня був зафіксований рух вперед ворожих сил на південь від Покровська, що згодом підтвердили геолокаційні кадри. Там ворог просунувся до Новоєлизаветівки.

Також один із російських мілблогерів стверджував про успіх окупантів в напрямку Сіверська і Виїмки, нібито там армії РФ вдалося просунутися до кілометра. Однак аналітики цю інформацію спростовують.

Нагадаємо, раніше в НГУ повідомили, що Сили оборони роблять усе необхідне для стримування противника на фронті, окупанти відчувають, якою ціною даються наступи.

Раніше Главред писав, що депутат Дружківської міської ради Микола Довбня повідомив, що російська окупаційна армія фактично дісталась до траси від Покровська до Дніпра, яка є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донеччині.

Напередодні також аналітики ISW повідомили, що російським військам може бути складно швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси N15 Курахове-Покровське. Якщо Сили оборони України вирішать оборонятися на Курахівській ТЕС, тоді росіяни не зможуть обійти українські позиції на ТЕС біля Дачного або Улаклів з флангу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.