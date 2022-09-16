Вантаж 200 для Ростова: ЗСУ знищили військового льотчика окупантів РФ

У ліквідованого окупанта Данила Долбіка залишилася дружина Аніта Широкова.
Бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбіка.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України. Про це пише блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе в Facebook.
Зазначимо, що льотчику-рашисту було 27 років. Долбік проживав у місті Донецьк на північному заході Ростовської області.
При цьому остання активність окупанта в Мережі (псевдонім "Данило Даниловський") – 10 вересня.
Також відомо про те, що у ліквідованого окупанта залишилася дружина Аніта Широкова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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