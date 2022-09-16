Вантаж 200 для Ростова: ЗСУ знищили військового льотчика окупантів РФ

Данило Долбик / Facebook / irakli.komaxidze

Бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбіка.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України. Про це пише блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе в Facebook.

Зазначимо, що льотчику-рашисту було 27 років. Долбік проживав у місті Донецьк на північному заході Ростовської області.

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При цьому остання активність окупанта в Мережі (псевдонім "Данило Даниловський") – 10 вересня.

Також відомо про те, що у ліквідованого окупанта залишилася дружина Аніта Широкова.

/ Facebook/irakli.komaxidze

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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