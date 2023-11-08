ЗСУ знищують окупантів на півдні: у Силах оборони розповіли про втрати

На південному напрямку Збройні Сили України попри все продовжують виконання бойових завдань.

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ЗСУ знищують окупантів на півдні / колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, 37 окрема бригада МП

Захисники України, які воюють на півдні країни, продовжують штурмувати загони окупантів і виконують бойові завдання. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Стало відомо, що за одну тільки добу на перетині двох берегів Дніпра на півдні українським військовим вдалося знищити:

пункт спостереження

польовий пункт боєпостачання

1 комплекс відеоспостереження

29 окупантів

танк

реакутивну систему"Град"

10 одиниць автобронетехніки і не тільки

Крім того, в Силах оборони повідомляють про знищення і самохідної артилерійської установки і про станції радіоелектронної боротьби.

відео дня

Про загальні втрати ворога станом на 8 листопада 2023 року повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Втрати Росії у війні в Україні склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 307640 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 10 БПЛА і підбили майже 50 одиниць автотехніки.

Нагадаємо, підрозділи зі складу ОСГВ Таврія протягом доби виконали 1488 вогневих завдань. Українські військові за добу на Таврійському напрямку ліквідували понад 500 окупантів РФ.

Також, про три варіанти контрнаступу на Лівобережжі Херсонській області розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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