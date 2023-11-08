Втрати біля 12 тисяч: ворог готує новий штурм стратегічного міста - Барабаш

Росіяни вже можуть продовжувати наступ на Авдіївку, адже погода починає цьому сприяти. В МВА розповіли, як ворог готується до нової атаки на місто.

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Ворог готує новий штурм стратегічного міста - Барабаш / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха; 22 окрема механізована бригада

Вже два дні погода сприяє відновленню наступу ворога на Авдіївку. Російські війська активно готуються до третього штурму Авдіївки. На це вказує збільшенням кількості ворожих обстрілів та застосуванням безпілотників. Про це заявив глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш під час телемарафону 8 листопада.

Барабаш розповів про підготовку окупантів до третьої хвилі наступу на Авдіївку та деталі обстрілів міста.

"Третя хвиля поки не розпочалася, але вони (росіяни – ред.) готуються: це видно і по кількості обстрілів, які вони ведуть по території міста і по позиціях, і як працює їхня безпілотна авіація. Дуже багато вони її застосовують. Дуже багато авіабомбових ударів. Вчора взагалі за 20 хвилин 12 КАБів залетіло в місто – в міську забудову, в центральну частину. Дуже сильно гатять вони", – розповів очільник військової адміністрації.

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Він висловив думку, що російські окупанти планують розпочати штурм Авдіївки після висихання ґрунту.

"Розуміємо, що як тільки зараз трішки ґрунти просохнуть, ця третя хвиля почнеться. Сьогодні – вже другий день, коли погода сприяє цьому", – звернув увагу Барабаш.

Він також повідомив, що за приблизними підрахунками під час боїв за Авдіївку Росія втратила приблизно 3-4 тисячі бійців загиблими та ще 7-8 тисяч пораненими.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка зазначив, що Авдіївка наразі у напівоточенні з трьох сторін і перебуває у відносному оточенні. Російські окупанти використовують тактику "гри на живця", щоб визначити місце розташування української артилерії.

Водночас, на Таврійському напрямку та в районі Авдіївки зокрема, фіксується збільшення втрат противника в живій силі.

Також, як повідомив глава естонської розвідки, полковник Антс Ківісельг, Росія планує захопити Авдіївку до кінця поточного року. Незважаючи на відсутність стратегічного військового значення цього міста, воно має велике пропагандистське значення.

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