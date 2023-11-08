РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб: які регіони під загрозою

Окупанти РФ модернізували свої ФАБ-500 за аналогом західних бомб JDAM.

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Юрій Ігнат розповів про нові бомби РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Росія почала масово застосовувати по Україні керовані авіабомби. За добу може випустити до 100 боєприпасів, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, окупанти змогли модернізувати свої ФАБ-500 за аналогом західних бомб JDAM.

"Зробили там крила, блок управління, що дозволяє керованій авіабомбі летіти на відстань приблизно 70 кілометрів з місця пуску до місця попадання. Спочатку вони прицілювалися, випробовували ці вироби, зокрема, по Херсону. Бериславський район дуже страждав", - пояснив представник ВС.

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Він назвав атаки КАБ "серйозною загрозою". Але додав, що єдиною протидією є знищення носіїв — літаків Су-35 або Су-34, що випускають керовані авіабомби або з тимчасово окупованих територій України, або з моря, або з території Росії.

"Протидіяти літакам далекобійними зенітно-ракетними системами типу Patriot або літаками F-16 з ракетами, здатними діставати російські літаки Су. Принаймні, відлякувати їх від наших кордонів, відтісняючи таким чином", — додав Ігнат.

Що таке ФАБ-500

500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВКС Росії. Бомба має один носовий запобіжник і сумісна з більшістю радянських літаків.

Висота спуску: 570-12 000 метрів;

Швидкість випуску: 500-1900 км/год;

При вибуху утворюється воронка діаметром ~ 8,5 метрів і 3 метри вглиб.

ФАБ-500 уражає ціль вибухом, осколками корпусу та ударною хвилею. Використовує контактний детонатор моментального (по цілях, розташованим на поверхні землі) і уповільненого (по цілях, під землею або всередині об'єкта) дії.

/ mil.ru

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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