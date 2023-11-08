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РФ масовано б'є по Україні новим типом бомб: які регіони під загрозою

Олексій Тесля
8 листопада 2023, 16:00
Окупанти РФ модернізували свої ФАБ-500 за аналогом західних бомб JDAM.
Гнат
Юрій Ігнат розповів про нові бомби РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Росія почала масово застосовувати по Україні керовані авіабомби. За добу може випустити до 100 боєприпасів, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, окупанти змогли модернізувати свої ФАБ-500 за аналогом західних бомб JDAM.

"Зробили там крила, блок управління, що дозволяє керованій авіабомбі летіти на відстань приблизно 70 кілометрів з місця пуску до місця попадання. Спочатку вони прицілювалися, випробовували ці вироби, зокрема, по Херсону. Бериславський район дуже страждав", - пояснив представник ВС.

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Він назвав атаки КАБ "серйозною загрозою". Але додав, що єдиною протидією є знищення носіїв — літаків Су-35 або Су-34, що випускають керовані авіабомби або з тимчасово окупованих територій України, або з моря, або з території Росії.

"Протидіяти літакам далекобійними зенітно-ракетними системами типу Patriot або літаками F-16 з ракетами, здатними діставати російські літаки Су. Принаймні, відлякувати їх від наших кордонів, відтісняючи таким чином", — додав Ігнат.

Що таке ФАБ-500

500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВКС Росії. Бомба має один носовий запобіжник і сумісна з більшістю радянських літаків.

  • Висота спуску: 570-12 000 метрів;
  • Швидкість випуску: 500-1900 км/год;
  • При вибуху утворюється воронка діаметром ~ 8,5 метрів і 3 метри вглиб.

ФАБ-500 уражає ціль вибухом, осколками корпусу та ударною хвилею. Використовує контактний детонатор моментального (по цілях, розташованим на поверхні землі) і уповільненого (по цілях, під землею або всередині об'єкта) дії.

Су-34
/ mil.ru

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше в повітряних силах розкрили критичну ситуацію з ППО в Україні. Спікер заявив, що Сили оборони України повинні готуватися до атак РФ по критичній інфраструктурі і по стратегічних об'єктах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна може створити потужний "повітряний щит". Представник Повітряних сил повідомив, що Україна зможе створити "повітряний щит" для захисту території.

Як повідомлялося раніше, частину систем ППО Україна орендує у партнерів. Україна отримала ряд систем протиповітряної оборони в оренду від деяких міжнародних партнерів. ППО будуть особливо важливі в холодний період року.

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авіабомба війна Росії та України Юрій Ігнат
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