ЗСУ можуть готувати потужний штурм на півдні: названо три плацдарми для наступу

ЗСУ використовують річки як логістичний маршрут для перекидання живої сили, пояснив Владислав Селезньов.

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ЗСУ можуть атакувати з трьох плацдармів / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

На Лівому березі Дніпра в Херсонської області підрозділи Збройних сил України можуть вести наступальні дії з трьох плацдармів, заявив військовий експерт, колишній начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов.

ЗСУ утримують відразу три плацдарми між Дніпром і річкою Конка в Херсонській області, розповів він у коментарі РБК-Україна.

Перший плацдарм - в районі Дач і Антонівського мосту недалеко від окупованих Олешок, до яких поки наблизитися неможливо, зазначив експерт.

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Другий плацдарм - в районі залізничного мосту в напрямку сіл Піщанівка і Пойма, підкреслив він.

Третій плацдарм ЗСУ розташовується на групі островів від Козачих Лагерів до Кринок, уточнив колишній представник Генштабу.

За словами експерта, ЗСУ використовують річку як логістичний маршрут для перекидання живої сили, але поки без бронетехніки. При цьому ворог теж не може перекидати техніку, бо йому заважає річка Конка, хоча окупанти мають переваги в авіації.

"Однак у нього все ж перевага в авіаційному компоненті, а це значить, що нашим морпіхам на плацдармах буде дуже важко. Зокрема, поки немає можливості навести понтонно-мостову переправу і забезпечити її постійну роботу. Для цього потрібно ще більше розширювати плацдарми і відтісняти ворожу артилерію", - пояснив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ намагалися прорвати оборону РФ на Лівому березі Херсонської області. Українські військові зберігають позиції і продовжують наземну активність на Лівому березі Херсонської області.

Нагадаємо, прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про ситуації на Лівому березі Дніпра в Херсонській області. За її словами, сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Втім, говорити про фізичне і географічне просування ще рано.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни масово запускають БПЛА по скупченню цивільних в Херсонській області. Окупанти, крім ударних, також використовують FPV-дрони і ті, які можуть нести осколкові боєприпаси.

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