ЗСУ можуть просунутись на трьох напрямках лівобережжя Херсонщини: експерт назвав важливі ділянки

Сергій Згурець повідомив, що через рейди Збройних сил України у росіян розпочинається істерика.

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Експерт розповів, де можуть мати успіх ЗСУ на Херсонщині / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap.live

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що на лівобережжі Херсонської області ЗСУ можуть діяти на трьох напрямках.

"Щонайменше йдеться про три ділянки, де можуть діяти українські військові. Зокрема, від двох мостів, залізничного і автомобільного поблизу Антонівки. Ще один плацдарм збільшується поблизу Кринок, де ворог безуспішно намагався відбити цей населений пункт", - зазначив експерт в етері телеканалу Еспресо.

Він зауважив, що через рейди ЗСУ у росіян - істерика. Водночас він закликав не впадати в надмірні очікування.

відео дня

"Вчора, 7листопада, з'явилося відео, де перекидається 1 БТР з правого берега. Це спричинило істерику в російських пабликах з огляду на те, що Україна збільшує свої потужності на лівому березі", - сказав аналітик.

Ситуація на Херсонщині / скріншот: deepstatemap.live

Нагадаємо, що ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини. Зараз там може діяти приблизно один батальйон українських військовослужбовців - вони утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

Також відомо про успіхи ЗСУ, які просунулися на Донбасі та на лівому березі Херсонщини. ЗСУ атакували поблизу заплави і Піщанівки, просунулися поблизу Кринок і досягли успіху на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.

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