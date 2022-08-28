ЗСУ викрали в окупантів дрон за 100 тисяч грн під час зйомок пропагандистського сюжету

ЗСУ вкрали в окупантів дрон прямо в небі / скріншот

Захисники України викрали у російських окупантів дрон Mavic у присутності пропагандиста Олександра Сладкова. Безпілотник вартістю понад 100 тисяч гривень вкрали прямо в небі.

Відео опублікував сам Сладков у своєму Telegram-каналі. Інцидент стався під час зйомок пропагандистських сюжетів для "Вістей тижня".

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"Ми його втрачаємо", - із сумом констатували окупанти, стежачи, як їхній дрон перекочовує в руки українських захисників.

Загарбникам довелося терміново міняти позиції, щоб їх не вирахували.

На відео засвітився відомий російський окупант Мільчаков, відомий в Росії знущаннями над тваринами.

Під час війни на Донбасі це він відрізав вуха вбитих українських військових і фотографувався з обгорілими трупами.

Специ ЗСУ викрали дрон Mavic російських окупантів / скріншот

Мільчаков на Донбасі відрізав вуха вбитих українських військових і фотографувався з трупами

Нагадаємо, раніше українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" - через головотяпство і помилку кремлівських пропагандистів.

Як повідомляв Главред, російський пропагандист і неонацист Ігор Мангушев приніс на виступ череп і заявив, що він належить захиснику Азовсталі.

"Україна повинна бути деукраїнізована, а всі, хто вважає себе українцями, будуть знищені", - додав зі сцени Мангушев.

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