УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Росії підірвали джип путінського пропагандиста і філософа Дугіна: загинула його дочка

21 серпня 2022, 07:34

У ДТП загинула Дарина Дугіна, якраз в той момент, коли в автомобілі повинен був знаходитися її батько – ідеолог "русского міра" Олександр Дугін.

Дугін, дочка Дугіна
Дугін, дочка Дугіна / Колаж фото УНІАН / скріншот з відео

У ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль видного російського пропагандиста, ідеолога "русского міра" і одного з найближчих до диктатора Путіна філософа ‒ Олександра Дугіна. Про це повідомляє російський пропагандистський портал ТАСС.

В результаті інциденту загинула його дочка Дарина, яка була за кермом джипа Toyota LandCruiser Prado (проти якої нещодавно були введені санкції Великобританії в рамках обмежень проти РФ за вторгнення в Україну).

Як зазначається, автомобіль вибухнув в районі селища Великі Вяземи в Підмосков'ї

Пізніше один з поплічників Дугіна Петро Лундстрем повідомив, що в автомобілі повинен був знаходитися сам путінський філософ, а не його дочка – вони збиралися разом їхати в Москву з російського пропагандистського фестивалю в провінції.

Довідка. З початку 2000-х років Дугін відстоював ідеї євразійства, російського світу і крайнього російського етнічного націоналізму, пропонуючи їх в якості ідеологічної платформи російської влади, яку він дорікав у відсутності будь-якої ідеології. Прихильник введення військ в Україну і окупації практично всієї нашої території ‒ крім західних областей. Дугіна в 2014 і 2015 роках внесли в санкційні списки Євросоюзу, США і Канади.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандовал всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "Алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
новини Росії Олександр Дугін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:56

У червні не стало батька, тепер - сина: у боях з окупантами загинув музикант і боєць ЗСУ

07:34

У Росії підірвали джип путінського пропагандиста і філософа Дугіна: загинула його дочка

06:01

На що готовий Путін, щоб зберегти Крим у складі РосіїПогляд

03:44

"Чому все ще в трусах?": Волочкова показала, як розслабляється в компанії режисера

03:15

Наказ - вбивати цивільних і грабувати: нові деталі про російську бригаду "бучанських катів"Відео

Реклама
02:45

Який сценарій звільнення Криму найреальніший - відповідь військового експертаВідео

02:15

Як пережити зиму: експерт розповів, яким буде опалювальний сезонВідео

02:07

Усик переміг Джошуа вдруге!

01:39

Орел, слон або коник: як дізнатися, хто твоя тотемна тварина

01:05

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 серпня: Близнюкам - дивні передчуття, Стрільцям - гроші, Водоліям - щастяВідео

00:58

Бій Усик - Джошуа: дивитися онлайн найважливіший поєдинок

00:21

"Нісенітниця і шоу": дружина "Холостяка-7" відмовилася переходити на українську мову

20 серпня, субота
23:54

В Україні подорожчали яйця: скільки зараз коштує десяток

23:21

Спиртне у спеку призводить до поганих наслідків: в ОП іронічно оцінили отруєння окупантів під Запоріжжям

23:10

Катя Осадча вперше показала обличчя молодшого сина

22:42

Польща у відповідь на брязкання РФ ракетами застосує статтю НАТО про захист

22:25

Балерина і суддя "Танців з зірками" Кухар поділилася секретом позбавлення від стресу

22:10

"Переживає за Україну": Гагаріна шокувала росіян усохлим виглядом

21:59

США передадуть ЗСУ високоточні снаряди Excalibur - Politico

21:26

Інсайдери в РФ запитують, коли закінчиться війна, а силовики заздрять ЗСУ - Грозєв

Реклама
21:23

Росія в невигідному становищі: експерт розповів, чи є у РФ вихід з війни в УкраїніВідео

21:18

Онук Ротару після спроби втечі з України вийшов на зв'язок: мама розхвалила його за "патріотизм"

20:39

Повторна повістка: юрист пояснив, коли її вручатимуть під час мобілізації

20:03

"Діряве" ППО окупантів не справляється: ЗСУ зняли чергову серію ЧорнобаївкиВідео

19:59

"Доведеться пояснювати": експерт розповів, чому РФ не хоче визнавати причини вибухів у Криму

19:41

Прикмети на 21 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб удачу не втратитиВідео

19:39

У кримській Оленівці спрацювала російська ППО: над населеним пунктом вибухи і димВідео

19:30

Виглядатимуть як нові: 2 способи, як відіпрати білі шкарпетки до ідеального стану

19:27

"Час окупантів в Криму закінчився": Жданов заявив, що по штабу ЧФ міг вдарити дрон-камікадзеВідео

19:20

Як Росія може відповісти на вибухи в КримуПогляд

19:19

Авіація ЗСУ навідалася в гості до окупантів на півдні: росіяни підраховують втратиВідео

19:04

Якщо Росія вдарить по атомній станції: Фейгін назвав умови введення НАТО своїх військ в УкраїнуВідео

18:49

"Поклав" піхоту дистанційно: кулеметник ЗСУ перехитрив окупантів, які на нього полювалиВідео

18:49

У нас садять калину, у них - купують Ладу Калину: Нікітюк "проїхалась" по росіянам

18:47

Експерт розповів, чому Росія не застосує ядерну зброю

18:31

США можуть приєднатися до війни на боці України: аналітик назвав умови

18:23

"Розвал і хаос": експерт пояснив, чим відгукнеться для Росії путінська авантюра з нападом на Україну

18:04

Одяг доведеться викинути: 8 тканин, які не можна прати з кондиціонером в жодному разі

17:44

"Що за плями на грудях?": розповнілу Олену Ваєнгу підняли на сміх

17:34

"Гауляйтера" Херсонщини отруїли "бойовими речовинами": роспропаганда видала новий фейкВідео

Реклама
16:59

Бунт в армії РФ: офіцери "елітних" військ окупантів відмовляються воювати в УкраїніВідео

16:56

У Маріуполі невідомі скоїли замах на гауляйтера Іващенка: стався потужний вибух

16:56

"До кінця року миру не буде": війна триватиме 10-15 років у різних формах - експертВідео

16:51

Через місяць-півтора: експерт розповів, коли Україна може повернути правобережжя ХерсонаВідео

16:36

"Треба їхати": налякані "бавовною" росіяни тікають із захопленого КримуВідео

16:23

Що означає "бавовна": пояснення військового інтернет-феномену і яскраві меми

16:18

Звичайна харчова плівка прибирає жир з живота: чи так це насправді

16:03

В України є три місяці, щоби перемогти РФ: генерал попередив про можливу зраду Заходу

15:41

У МЗС вимагають визнати посла РФ персоною нон грата за заклик до "геноциду українців"Відео

15:33

"Тільки початок": експерт розповів, як довго в Криму будуть вибухи

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти