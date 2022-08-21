У Росії підірвали джип путінського пропагандиста і філософа Дугіна: загинула його дочка

Дугін, дочка Дугіна / Колаж фото УНІАН / скріншот з відео

У ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї підірвали автомобіль видного російського пропагандиста, ідеолога "русского міра" і одного з найближчих до диктатора Путіна філософа ‒ Олександра Дугіна. Про це повідомляє російський пропагандистський портал ТАСС.

В результаті інциденту загинула його дочка Дарина, яка була за кермом джипа Toyota LandCruiser Prado (проти якої нещодавно були введені санкції Великобританії в рамках обмежень проти РФ за вторгнення в Україну).

Як зазначається, автомобіль вибухнув в районі селища Великі Вяземи в Підмосков'ї

Пізніше один з поплічників Дугіна Петро Лундстрем повідомив, що в автомобілі повинен був знаходитися сам путінський філософ, а не його дочка – вони збиралися разом їхати в Москву з російського пропагандистського фестивалю в провінції.

Довідка. З початку 2000-х років Дугін відстоював ідеї євразійства, російського світу і крайнього російського етнічного націоналізму, пропонуючи їх в якості ідеологічної платформи російської влади, яку він дорікав у відсутності будь-якої ідеології. Прихильник введення військ в Україну і окупації практично всієї нашої території ‒ крім західних областей. Дугіна в 2014 і 2015 роках внесли в санкційні списки Євросоюзу, США і Канади.

Нагадаємо, українські військові майстерно ліквідували російського командира полку, який прокомандовал всього три дні. Про це розповів окупант своєму батькові під час телефонної розмови, яку перехопило Головне управління розвідки.

Раніше Збройні Сили України ліквідували одного з кращих і найвідоміших російських пілотів вертольота Ка-52 - полковника Василя Клещенко, який очолював групу "Алігаторів" на параді в Москві в 2021 році. Захисники України збили борт з Клещенка в Харківській області над позиціями загарбників. Знищений Ка-52 і тіло пілота передали росіянам.

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