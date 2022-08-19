Танки горіли разом з екіпажем: захисники України за допомогою "Стугни" яскраво розправилися з окупантами

Захисники України за допомогою "Стугни" яскраво розправилися з окупантами / скріншот з відео, УНІАН

Бійці ЗСУ точними пострілами з ПТРК"Стугна" знищили одразу два російські танки разом з екіпажами окупантів. Ефектне відео бою було опубліковано на Facebook-сторінці 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Костянтина Острозького.

Саме її воїни і завдали російським окупантам нові втрати.

До слова, до того українська авіація завдала одразу чотири удари по ворожих позиціях у Баштанському та Бериславському районах (Миколаївська та Херсонська області відповідно), а бійці з ракетно-артилерійських підрозділів виконали понад 200 вогневих завдань. Зокрема, завадили ворожим планам відремонтувати та продовжувати використовувати Каховський міст.

Нагадаємо, раніше українські терроборонівці відібрали в окупантів бойову машину піхоти, забравши її прямо з-під носа у ворога. Техніку довелося вивозити під мінометними і танковими обстрілами загарбників.

Також бійці 92-ї бригади в Харківській області захопили російську самохідну установку Акація-М з боєкомплектом.

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