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Російський пропагандист влаштував стендап з черепом, який нібито належить захиснику "Азовсталі"

28 серпня 2022, 11:56

Ігор Мангушев розмахував черепом і заявляв, що примирення між росіянами та українцями бути не може. Він відкрито закликав до геноциду українців.

Ігор Мангушев
Ігор Мангушев приніс на стендап череп і заявив, що він належить захиснику Азовсталі / Фото соцмережі

Російський пропагандист і неонацист Ігор Мангушев приніс на виступ череп і заявив, що він належить захиснику Азовсталі.

Росіянин на прізвисько "Берег" розмахував черепом і заявляв, що примирення між росіянами і українцями бути не може, тому що окупанти "воюють за ідею, а не з людьми".

"Ми ще живі, а цей чувак вже ні. Нехай горить у пеклі. Йому не пощастило, і з його черепа зроблять кубок, можливо. (...) Україна має бути деукраїнізована. Руські землі малоросії повинні бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з ідеєю. Тому нам [все одно] (неценз. - ред.), скільки треба вбити українських солдатів", - сказав пропагандист.

Видео дня

"Україна повинна бути деукраїнізована, а всі, хто вважає себе українцями, будуть знищені", - додав зі сцени Мангушев.

Відео виступу опублікував у Telegram активіст Сергій Стерненко.

"Це Ігор Мангушев. Російський виродок, який пішов на війну проти нас з однією метою — здійснювати геноцид. Власне, на відео він в цьому сам зізнається, коли говорить, що основна мета війни – стерти нашу національну ідентичність і вбити всіх, хто вважає себе українцями", - прокоментував Стерненко.

Ігор Мангушев
Ігор Мангушев відкрито зізнався, що РФ прийшла здійснювати геноцид українців / скріншот

Заяви Мангушева вже активно поширюють в Twitter світові лідери, називаючи подібні висловлювання ганебними.

"Огидно. Я сподіваюся, що всі самоназвані "реалісти" переглянуть це відео, а потім знову спробують пояснити нам, як ця війна є просто оборонною /превентивною / раціональною / логічною "спеціальною військовою операцією", спрямованою на зупинку розширення НАТО, і такою, що не має нічого спільного з імперськими ідеями та ідентичністю", - написав у Twitter американський дипломат Майкл Ентоні МакФол.

Російський пропагандист влаштував стендап з черепом, який нібито належить захиснику 'Азовсталі'

Ігор Мангушев - що про нього відомо

Ігор "Берег" Мангушев - лідер російського націоналістичного руху "Світла Русь", імовірний творець приватної військової компанії E.N.O.T. Corp.

Народився 16 серпня 1986 року в Москві. У 2007 році закінчив Санкт-Петербурзький військово-морський інститут. Містом проживання також вказує Бейрут, Ліван.

Ігор Мангушев
Ігор Мангушев / Фото соцмережі

Видання Медуза з'ясувало, що Ігор Мангушев може бути автором символу Z, який позначає російське військове вторгнення в Україну.

Видання The Insider пише, що Ігор Мангушев працює також на організацію російського бізнесмена Костянтина Малофєєва "Ліга безпечного Інтернету".

Ігор Мангушев
Ігор Мангушев / Фото соцмережі

Воєнні злочини Росії в Україні

Співробітники Служби безпеки України перехопили телефонну розмову, в якій російський загарбник віддає наказ розстріляти цивільних українців у Броварському районі Київської області, і розшукали свідка, якому вдалося вижити. Скоїв злочин окупант Антон Струєв. Загарбник також особисто катував українців під час допитів у березні 2022 року.

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною, під час якої загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він в той момент подумав: "Ну, коли я ще людині горло переріжу?".

Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, під час якої він розповідає про страшні знущання і вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ і російські військові. При цьому окупант Костянтин Соловйов з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

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