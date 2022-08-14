Російський пропагандист по дурості навів ВСУ на штаб 'вагнерівців': в мережі говорять про великі втрати

Російський пропагандист по дурості навів ЗСУ на штаб "вагнерівців": в / Фото УНІАН

Українські війська нібито завдали ракетного удару по базі путінських найманців-ПВК "Вагнера" - через головотяпство і помилки кремлівських пропагандистів. На це звернув увагу відомий український блогер і журналіст Денис Казанський.

Провівши моніторинг підконтрольних російським Telegram-каналів, він дізнався ‒ нібито було завдано удару по базі найманців з ПВК "Вагнера" в місті Попасна.

"Базу "вагнерівців" в Попасній спалив черговий російський військкор-дурень Середа, який виклав її фотографії в свій Telegram-канал. Після чого з найманцями трапилася чергова "кумедна" історія. Тепер з під завалів виносять убитих і поранених кримінальників, яких набирали в "Вагнер" по російських в'язницях, а воєнкору середовищі вручається премія імені А.Коца", ‒ пише Казанський.

Згідно зі свіжими картками боїв на Донбасі, місто Попасна розташоване за 30 кілометрів від умовних позицій української армії. Тобто, для того, щоб дострелити до бази "вагнерівців" ЗСУ не потрібні були навіть американські РСЗВ HIMARS ‒ вистачило б і власного озброєння.

Нагадаємо, раніше в коментарі агентству Reuters колишній найманець приватної військової компанії "Вагнер" Марат Габідуллін розповів про те, що нездатність російських окупантів захопити Київ була вирішена наперед, оскільки в попередні роки росіяни ніколи не воювали безпосередньо з потужним противником.

"Вони були захоплені зненацька тим, що українська армія так люто пручалася і що вони зіткнулися зі справжньою армією", — сказав він.

За словами Габідулліна, росіяни були готові побачити "різношерстих ополченців" і ніяк не хотіли битися з добре навченою армією.

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