ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту на Херсонщині: відрізають окупантів від поставок зброї

ЗСУ обстріляли Дар'ївський міст на Херсонщині / Колаж скріншот, rybalka.com

Українські військові майстерно відрізають російських окупантів від поставок зброї і техніки. ЗСУ вдарили ще по одному мосту на Херсонщині. Цього разу пошкоджено міст поблизу села Дар'ївка через річку Інгулець. Про це заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Кожен міст-це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему. Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку. І, по-моєму, ці удари демонструють головне - ми відходимо від радянської армії, яка відходить від Радянської Армії штурмує міста, незважаючи на руйнування і втрати", — написав він.

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Удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

19 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ завдали точкового артилерійського удару по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні.

Після цього стало відомо, що міст був лише пошкоджений і він придатний для подальшої експлуатації. Як розповів радник керівника ОП Олексій Арестович, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст.

Про ще один удар по мосту стало відомо вранці 20 липня. На естакаді з'явилися нові дірки від ударів. При цьому гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст буде закритий для руху.

Як зазначили у британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається постачання зброї загарбникам.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ взяли Антонівський міст під вогневий контроль.

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