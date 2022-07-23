ЗСУ взяли Антонівський міст на Херсонщині під вогневий контроль - генерал Романенко

Антонівський міст перебуває під вогневим контролем ЗСУ / Колаж Вгору, Андрій Цаплієнко

Українські військові змогли не просто ще раз влучити по Антонівському мосту на окупованій території Херсонщини, вони взяли його під вогневий контроль. Про це заявив генерал Ігор Романенко, повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.

Росіяни розуміють, що через це вони можуть опинитись в оточенні.

"Це оперативне оточення. Щодо переговорів, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу. Психологічний стан у них пригнічений", - йдеться у повідомленні.

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Удари ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні

19 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що ЗСУ завдали точкового артилерійського удару по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні.

Після цього стало відомо, що міст був лише пошкоджений і він придатний для подальшої експлуатації. Як розповів радник керівника ОП Олексій Арестович, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст.

Про ще один удар по мосту стало відомо вранці 20 липня. На естакаді з'явилися нові дірки від ударів. При цьому гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст буде закритий для руху.

Як зазначили у британській розвідці, Антонівський міст дуже важливий для окупантів і є їхньою вразливістю, адже через нього відбувається постачання зброї загарбникам.

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