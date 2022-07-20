ЗСУ другий день поспіль потужно б'ють по стратегічному Антонівському мосту в окупованому Херсоні

ЗСУ ще раз вдарили по Антонівському мосту в Херсоні / Telegram

Збройні Сили України завдали удару по стратегічно важливому Антонівському мосту через Дніпро в тимчасово окупованому Херсоні. Там знову видно дим.

Рано вранці в місті було чутно сильні вибухи. У херсонських пабліках люди публикують фото і відео з наслідками удару

"Наші хлопці накрили орків на Антонівському мосту", - пише Telegram-канал "Х*евый Херсон".

На фото видно, як над районом, де розташований міст, який з'єднує два береги Дніпра, видніється стовп диму.

Стовп диму над Антонівським мостом / Фото Telegram

Російські пропагандисти підтвердили, що ЗСУ успішно ще раз вдарили по Антонівському мосту. На естакаді з'явилися нові дірки від ударів.

Гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст буде закритий для руху.

Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні завдали артилерійського удару. Стався потужний вибух. Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту. Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

Згодом стало відомо, що на міст був лише пошкоджений, він придатний для подальшої експлуатації.

За даними радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи солдати, які охороняли міст. Він додав, що не слід очікувати того, що "міст завалиться вже завтра".

Чому важливий Антонівський міст

Британська розвідка повідомляє, що ключовою вразливістю російських окупантів у Херсонській області є Антонівський міст через Дніпро. Цей міст Росія використовувала для постачання зброї окупантам.

Ключовим фактором результату боїв на Херсонщині може стати саме контроль над дніпровськими переправами.

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