ЗСУ б'ють по ворогу біля Антонівського мосту: окупанти зібралися будувати переправу - Соболевський

Окупанти РФ на Херсонщині шукають архівну документацію на Антонівський міст - Херсонська облрада / Колаж Вгору, Reuters

Війська Росії збираються побудувати понтонну переправу в районі захопленого Херсону. Вони вже вивчили декілька ділянок Дніпра. Провести відновлення Антонівського мосту їм наразі не вдається, оскільки виникли проблеми з проектною документацією естакади. Про це заявив заступник керівника Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що російські окупанти шукають можливість спорудити понтонну переправу в районі Херсона. Відновити Антонівський міст не виходить через проблеми з проектною документацією.

читайте такожЯкщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або впадуть війська РФ, або почнеться контрнаступ – Жданов"Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, з цією метою провели обстеження декількох ділянок Дніпра. З проектною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати по московських архівах, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі", - зазначив Соболевський.

Також, за його словами, вже навіть до найзатятіших загарбників дійшло, що вони на чужій території.

"Але найголовніше, що вже до найбільш ідеологічно прокачаних орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - підкреслив Юрій Соболевський.

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Ситуація у Херсонській області

Армія України 19 липня завдала артилерійських ударів по укріпрайону військ Росії біля Антонівського мосту у захопленому Херсоні. Стався сильний вибух. За словами радника Херсонської обласної військової адміністрації Сергія Хланя, війська точково вдарили по позиціях окупантів РФ.

Заступник керівника Херсонської ОВА Юрій Соболевський повідомив, що Антонівський міст пошкоджено. Естакаду повністю не було виведено з ладу.

Представниця сил оборони України на півдні Наталія Гуменюк сказала, що ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії у Херсонській області. Армія має намір здивувати противника своєю тактикою і стратегією. Вона підкреслила, що до завершення операції гучних заяв щодо планів української армії не буде.

ЗСУ 20 липня вдруге вдарили по позиціях окупаційних військ Росії у захопленому Херсоні біля Антонівського мосту. Над естакадою був помічений стовп диму. Так звана самопроголошена "влада" захопленого регіону вирішила закрити міст для руху.

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