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Арестович розкрив подробиці удару ВСУ по мосту в Херсоні

19 липня 2022, 23:29

Радник глави Офісу президента зазначив, що навряд чи можна очікувати, що міст завалиться вже завтра.

Арестович розповів про те, що відбувається під Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Арестович / УНІАН , t.me/luhanskaVTSA

Українські захисники сьогодні обстріляли Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Як розповів радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live, були знищені ППО і укріплення окупантів біля нього.

"Біля мосту знищили позицію ППО, а також укріплення, де сиділи "дядьки", які той міст охороняють. По самому мосту теж приклалися, тому що з чим чорт не жартує", - сказав він.

При цьому Арестович зазначив, що навряд чи можна очікувати, що міст завалиться вже завтра.

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Удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту в захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ в Херсонській області.

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