ЗСУ накрили потужним ударом базу окупантів РФ у Херсоні: перші подробиці

У Херсоні прогриміли вибухи / t.me/AFUStratCom

Українська армія у вівторок завдала удару по базі російських окупантів, що знаходилася в районі Антонівського мосту в Херсоні, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Зараз там потужний вибух", - сказав Хлань в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він зазначив, що зараз над вказаною територією здіймається хмара чорного диму.

"Це було точкове знищення військового розташування орків біля Антонівського мосту", - констатував радник голови Херсонської ОВА.

За його словами, т.зв. "окупаційна влада" в Херсоні розгублена через успішну діяльність ЗСУ в регіоні.

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Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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