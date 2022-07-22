Потужні прильоти для окупантів: у Херсоні та Чорнобаївці прогриміли нові вибухи

На Херсонщині прогриміли нові вибухи / pixabay.com

У п'ятницю, 22 липня, в окупованому Херсон і в районі Чорнобаївки прогриміли нові вибухи.

Про нові прильоти для окупантів РФ повідомив у своєму Facebook радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань.

Він не виключив, що в результаті "прильотів" могли бути знищені позиції або склади окупантів РФ.

"Херсонщина. За останні кілька годин жителі повідомляють про вибухи: в Херсоні і дуже потужному в районі Чорнобаївки. А це означає, що скоро орки знову недорахуються багато чого зі своїх запасів", - додав Хлань.

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Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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