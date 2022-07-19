Удар по військах Росії у Херсоні: стало відомо про ситуацію з Антонівським мостом

Антонівський міст пошкоджено, але він може використовуватись в експлуатації - Херсонська ОВВА / Колаж Вгору, Reuters

Антонівський міст у окупованому Росією Херсоні, який сьогодні потрапив під удар артилерією, незважаючи на пошкодження, придатний до подальшої експлуатації. Подробиці ситуації з'являться після того, як у Збройних силах України зроблять офіційну заяву. Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що Антонівський міст пошкоджено. Однак естакада придатна для експлуатації. Деталі з'являться після офіційних заяв представників української армії.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – Арестович"Антонівський міст пошкоджено, але залишився придатним для експлуатації. Деталі дізнаємося з офіційних коментарів Збройних сил України", - підкреслив Соболевський.

Удар по Антонівському мосту у окупованому Херсоні

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 19 липня заявив, що по укріпрайону російських окупаційних військ біля Антонівського мосту у захопленому Херсоні було завдано артилерійського удару. Стався потужний вибух.

Чиновник уточнив, що мова йде про точковий удар по позиціях військ Росії біля Антонівського мосту.

"Прямо зараз передають, що є точне попадання в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро і через Конку, в районі кафе "Наірі" і автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, що займається охороною і виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - сказав Хлань.

Також він підкреслив, що ЗС РФ розгублені через успішні військові операції ЗСУ у Херсонській області.

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