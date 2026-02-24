Рус
ЗСУ завдали удару ATACMS: знищено ЗРК, установки РСЗВ та пункти управління армії РФ

Олексій Тесля
24 лютого 2026, 17:06
Втрати окупантів і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються, зазначили в Генштабі.
По об'єктах РФ завдали удару ракетами ATACMS / колаж: Главред, фото: pexels, Вікіпедія

Головне:

  • Уражені РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" і райони зосередження живої сили РФ
  • Нанесено удари по пунктах управління РФ і складах з боєприпасами

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження 23 і 24 лютого РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" і районів зосередження живої сили армії країни-агресора РФ.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 24 лютого 2026 року уражена реактивна система залпового вогню "Ураган" противника (в районі н. п. Любимівка ВОТ Запорізької області).

"Також в районі н. п. Кацивелі (АР Крим) уражений район зосередження живої сили ворога", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, 23 лютого вражені райони зосередження живої сили противника:

  • в районах н. п. Торське (ВОТ Донецької області);
  • н. п. Староукраїнка і Новомиколаївка (ВОТ Запорізької області);
  • тимчасово окуповане н. п. Березове Дніпропетровської області.

Крім того, того ж дня в районі Свободного на ВОТ Донецької області уражений зенітний ракетний комплекс "Бук-М1".

"Втрати противника і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Удари по об'єктах РФ ракетами ATACMS

У Генштабі також повідомили про знищення 23 лютого і в ніч на 24 лютого пунктів управління, складів боєприпасів і МТС, а також ремонтної бази окупантів.

"Цього разу були застосовані, зокрема, і ракети ATACMS. Так, в ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ вразили допоміжний пункт управління 5 армії РФ в районі Новопетриківки на ВОТ Донецької області. Також Сили оборони України вразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" (район н.п. Василівка, ВОТ Запорізької області)", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється також про ураження складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ВОТ Донецької області), а також складу боєприпасів в районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області. Крім того, в районі н.п. Акимівка (Запорізька область) уражена ремонтна база противника.

За даними Генштабу, 23 лютого уражені об'єкти управління противника на ВОТ Донецької області: в районі Удачного - командно-спостережний пункт і пункт управління БПЛА окупантів; а в районі м. Покровськ - пункт управління БПЛА.

"Втрати окупантів і остаточні масштаби пошкоджень уточнюються", - зазначили в Генштабі.

Аналітики про наслідки атак по об'єктах у Росії

В Інституті вивчення війни зазначають, що удари українських дронів по російських НПЗ призвели до перебоїв у забезпеченні паливом та підштовхнули вгору ціни на бензин усередині країни. За оцінкою експертів, скорочення пропозиції палива відбивається на витратах компаній та домогосподарств. Надалі це може посилити інфляційні процеси у російській економіці.

Удари по цілях РФ - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

