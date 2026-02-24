Рус
Померла популярна російська актриса

Олена Кюпелі
24 лютого 2026, 16:38
У РФ стало відомо про смерть зірки фільму "А зорі тут тихі".
Померла російська актриса Ірина Шевчук
Померла російська актриса Ірина Шевчук / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Що сталося з російською актрисою
  • Де вона знімалася

Російські пропагандисти повідомили про смерть популярної російської актриси Ірини Шевчук.

Новина стала відома завдяки дочці актриси. "Моя душа, моя любов, моє життя... Я кажу тобі до побачення... Ми все одно всі зустрінемося там... Третій рік ми боролися з цією проклятою хворобою. Вибач, якщо не все встигла зробити, вибач, якщо не всім змогла допомогти. Я сумую за тобою, мамочко, я дуже сильно тебе люблю. Ти зі мною назавжди. Як же я хочу з тобою знову гуляти, сміятися і базікати. Ти мені така потрібна. Я дихаю тобою, моя мила, мені так погано без тебе... Жити без тебе не можу, ти мені потрібна... Ти мій кисень, моє повітря, ти моя. Дякую лікарям, які допомагали нам! Вони для мене Боги. Мамочко, кохана, я ридаю. Це дуже боляче, не змогла я допомогти тобі, не змогла... Пробач", — написала Афанасьєва-Шевчук в особистому блозі.

відео дня
1771943994-5925.jpg
Ірина Шевчук з донькою. Фото Стархіт

Причиною смерті актриси стало онкологічне захворювання, а саме лімфома головного мозку. Це важке злоякісне захворювання лімфатичної системи, при якому лімфоцити мутують і починають неконтрольовано ділитися, утворюючи пухлини. Ураження зазвичай починається в лімфовузлах, але може поширитися на внутрішні органи, а також кістковий мозок.

Шевчук боролася з хворобою три роки, проте перемогти її повністю не змогла.

На рахунку Ірини Борисівни десятки ролей у кіно. Найвідоміші — "А зорі тут тихі", "Мармуровий будинок", "Сонька золота ручка", "Інша сім'я", "Ангел-охоронець" та багато інших.

Ірина Шевчук

Ірина Шевчук - радянська, російська та українська актриса театру і кіно. Заслужена артистка УРСР (1974). Заслужена артистка Російської Федерації (2019). Віце-президент відкритого фестивалю кіно країн СНД і Балтії "Кіношок".

Сильна армія та принципи справедливості: Буданов про ключ до безпечного майбутнього України

