Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають напругу у відносинах

Експерти помітили певну напругу між принцом і принцесою Уельськими.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон продемонстрували певну напруженість / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як пара поводилася на публіці

Як стало зрозуміло про напруженість у відносинах

За словами експерта з мови тіла Джуді Джеймс, принц Вільям і Кейт Міддлтон продемонстрували ознаки напруженості на церемонії вручення премії BAFTA 2026 року.

Джеймс розповіла журналу Hello!, що, хоча принц і принцеса Уельські "продемонстрували свій звичний бездоганний гламурний образ на червоній доріжці" в Лондоні, вона відзначила "декілька ознак, які можуть відображати незаперечну напруженість минулого тижня".

За словами Джеймс, пара поводилася не так, як зазвичай поводяться члени королівської сім'ї на червоних доріжках.

Кейт Міддлтон і Вільям, як завжди, поводилися по-королівськи / Instagram/princeandprincessofwales

"Члени королівської сім'ї йдуть поруч, вільно опустивши руки вздовж тіла, і близькість звисаючих рук говорить про бажання зчепитися за них або, можливо, зробити ті самі фірмові короткі дотики, поплескування і погладжування, які вони часто використовують, щоб підтримати один одного на подібних заходах", — пояснила Джеймс.

"Однак замість того, щоб торкатися один одного, ми бачимо, як пальці правої руки Вільяма злегка зігнуті, так що вказівний палець торкається великого пальця, що натякає на ритуал самозаспокоєння", — додав Джеймс про майбутнього короля.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Джеймс також сказав, що 43-річний Вільям в один момент проявив "певну тривогу" на церемонії вручення премії BAFTA, "коли його губи були втягнуті, а брови злегка нахмурені".

44-річні Вільям і Кейт вперше з'явилися на публіці на церемонії вручення премії BAFTA після арешту Ендрю.

Принц був одягнений у бордовий оксамитовий вечірній піджак і чорні штани від Giorgio Armani, а його дружина вразила всіх своєю ніжно-рожевою сукнею від Gucci.

Королівська пара не спілкувалася з пресою після прибуття до Королівського фестивального залу на церемонію нагородження.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великобританії Чарльза III.

