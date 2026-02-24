Долар та євро різко пішли у піке: свіжий курс валют на 25 лютого

Українська валюта несподівано посилилася.

Курс валют НБУ на 25 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Яким буде курс долара і євро на 25 лютого

Скільки коштуватиме злотий 25 лютого

На вівторок, 25 лютого, гривня дещо посилилася відносно основних іноземних валют. Одночасно знизилися в ціні долар США, євро та злотий. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України.

Курс долара США опустився до 43,26 грн/дол. Порівнюючи з вівторком, 24 лютого, американська валюта подешевшала на 4 копійки.

Євро також опустився в ціні. Регулятор встановив курс на рівні 50,97 грн/євро проти 51,00 грн/євро напередодні. Тож єдина європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,19/43,22 грн/дол., а гривні до євро - 50,86/50,88 грн/євро.

Курс злотого на 25 лютого

Польський злотий подешевшав до 12,08 грн/злотий порівняно з 12,09 грн днем раніше. Таким чином, гривня посилилася відносно польської валюти на 1 копійку.

Чому курс долара може зрости

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ говорив, що міжнародна допомога впливає на курс долара в Україні.

За його словами, затримки фінансування можуть підштовхнути курс до 47 гривень за долар.

"Але ситуація може змінитися, якщо війна в Україні закінчиться восени, або ж все відбудеться навпаки і конфлікт загостриться влітку", - зауважив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, на вівторок, 24 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро і злотий знизилися в ціні.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що оскільки долар на світовому ринку перебуває під тиском і резерви України достатньо комфортні, короткостроково є простір для того, щоб гривня або трохи укріпилася, або протрималася в вузькому діапазоні.

Економіст Олександр Хмелевський заявляв, що закріплення долара вище за 43,5 грн може відкрити шлях до подальшої девальвації.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

