Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар та євро різко пішли у піке: свіжий курс валют на 25 лютого

Дар'я Пшеничник
24 лютого 2026, 16:33
Українська валюта несподівано посилилася.
Доллары и евро
Курс валют НБУ на 25 лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

відео дня
  • Яким буде курс долара і євро на 25 лютого
  • Скільки коштуватиме злотий 25 лютого

На вівторок, 25 лютого, гривня дещо посилилася відносно основних іноземних валют. Одночасно знизилися в ціні долар США, євро та злотий. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України.

Курс долара США опустився до 43,26 грн/дол. Порівнюючи з вівторком, 24 лютого, американська валюта подешевшала на 4 копійки.

Євро також опустився в ціні. Регулятор встановив курс на рівні 50,97 грн/євро проти 51,00 грн/євро напередодні. Тож єдина європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,19/43,22 грн/дол., а гривні до євро - 50,86/50,88 грн/євро.

Курс злотого на 25 лютого

Польський злотий подешевшав до 12,08 грн/злотий порівняно з 12,09 грн днем раніше. Таким чином, гривня посилилася відносно польської валюти на 1 копійку.

Чому курс долара може зрости

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ говорив, що міжнародна допомога впливає на курс долара в Україні.

За його словами, затримки фінансування можуть підштовхнути курс до 47 гривень за долар.

"Але ситуація може змінитися, якщо війна в Україні закінчиться восени, або ж все відбудеться навпаки і конфлікт загостриться влітку", - зауважив він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 24 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро і злотий знизилися в ціні.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що оскільки долар на світовому ринку перебуває під тиском і резерви України достатньо комфортні, короткостроково є простір для того, щоб гривня або трохи укріпилася, або протрималася в вузькому діапазоні.

Економіст Олександр Хмелевський заявляв, що закріплення долара вище за 43,5 грн може відкрити шлях до подальшої девальвації.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НБУ курс валют курс долара валютний ринок курс євро курс злотого
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є три варіанти: у FOX News назвали сценарії завершення війни, чого чекати

Є три варіанти: у FOX News назвали сценарії завершення війни, чого чекати

17:40Війна
ЗСУ завдали удару ATACMS: знищено ЗРК, установки РСЗВ та пункти управління армії РФ

ЗСУ завдали удару ATACMS: знищено ЗРК, установки РСЗВ та пункти управління армії РФ

17:06Україна
Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозами

16:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

"Чорний лебідь вже близько": Росії дали лише кілька місяців, що буде далі

"Чорний лебідь вже близько": Росії дали лише кілька місяців, що буде далі

Завжди на крок попереду: які знаки зодіаку вирізняються геніальністю та інтуїцією

Завжди на крок попереду: які знаки зодіаку вирізняються геніальністю та інтуїцією

Останні новини

18:02

Дівчина показала фото нової стрижки: ніхто не був готовий до такого результату

17:55

Рептилія розміром з п'ятиповерхівку: вчені вразили габаритами гігантської змії

17:50

Загинули на місці: екс-солістка "Вороваєк" втратила двох дітей за один день

17:48

Сонячних днів більше, ніж будь-де - які регіони України найтеплішіВідео

17:47

"Вашого чоловіка терпіти не можуть": екс-Остапчук розлютилася на Тимура Мірошниченка

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
17:43

Півсотні сіл у небезпеці: повінь загрожує одному з регіонів України

17:40

Є три варіанти: у FOX News назвали сценарії завершення війни, чого чекати

17:37

Росіяни масово скуповують нерухомість в ЄС: що задумали в РФ

17:15

Дивно, але у цьому є своя логіка: чому японці сідають на унітаз обличчям уперед

Реклама
17:06

ЗСУ завдали удару ATACMS: знищено ЗРК, установки РСЗВ та пункти управління армії РФ

16:58

Жінка зробила собі "постійні знижки" в супермаркеті: що вона придумала

16:56

Білецький: Якщо відмовимось від Донбасу, де гарантії, що потім не відмовимося від українського Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона

16:49

Путін назвав справжню причину війни проти України та "вибухнув" новими погрозамиВідео

16:41

Чи можна працювати у перший тиждень Великого посту: відповідь священникаВідео

16:38

Померла популярна російська актриса

16:33

Долар та євро різко пішли у піке: свіжий курс валют на 25 лютого

16:31

Кого чекає важливе рішення в особистому житті: гороскоп на березень 2026 рокуВідео

16:27

Десятки Іскандерів і Цирконів: названо цілі і терміни нового обстрілу РФ

16:18

"Закрився 4-й рік": наречений-воїн Лесі Нікітюк показав "бойові" фото

16:00

Алла Пугачова приїде: в РФ зробили заяву

Реклама
15:58

Культові "Цілком таємно" перезапустять: перші подробиці

15:38

Жінка з'їла недосмажену рибу і втратила кінцівки: що сталося

15:20

"Картина була зрозумілою": чому Козловський пішов з армії

15:00

Як вирівняти нахилене дерево: простий спосіб, який врятує рослинуВідео

15:00

Шанувальники не впізнали Дана Балана - як він зараз виглядає

14:46

Прямо з заводу по українцях: "Флеш" розповів про особливість ракетних атак РФ

14:45

Рецепт цікавих котлет з начинкою: вся справа в секретному соусіВідео

14:45

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

14:40

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

14:35

Завдяки СБУ Україна проводить успішні атаки по раніше неприступним об'єктам в рф, - експерт

14:20

Коли Благовіщення і батьківські суботи: церковний календар на березень 2026 року

14:15

Модні принти 2026: що носитимемо після епохи мінімалізму

14:14

Лідери Європи приїхали в Україну говорити про війну: головні рішення та заяви

13:58

"Промурашило": зірка "Володаря перснів" зворушливо підтримав УкраїнуВідео

13:56

Кіт влаштував несподіваний "страйк": не дозволив господареві вийти з домуВідео

13:52

Жінка відкладала всього по 15 доларів для племінниці: її баланс вражає

13:47

Гороскоп на завтра 25 лютого: Дівам - непорозуміння, Терезам - подарунок

13:44

Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

13:32

Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

13:23

Дієтологи б'ють на сполох: яка небезпечна риба заполонила усі супермаркети

Реклама
13:18

Гороскоп Таро на сьогодні, 25 лютого: Овнам - запитати себе, Левам - внесок

12:59

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

12:55

"Він руйнує країну": Роберт Де Ніро знову різко висловився про Трампа

12:48

Оля Фреймут відвезла дітей до "американської" дочки — як вони виглядають

12:39

Удар по гаманцях: продукт, який українці купують пачками, неочікувано подорожчав

12:33

Що означає "Мир на умовах України"?Погляд

12:30

Мистецтво на зламі сезонів: у "Софії Київській" відкривається масштабний виставковий проєкт новини компанії

12:28

Чотири роки війни в Україні: Жданов заявив про стратегічний провал РФ

12:18

Сніг з дощем: яка погода буде в Харкові найближчими днями

12:17

Сильна армія та принципи справедливості: Буданов про ключ до безпечного майбутнього України

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти