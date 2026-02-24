Алла Пугачова приїде: в РФ зробили заяву

Коротко:
- Хто повідомив про приїзд Пугачової
- Що про це відомо
Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну після терористичного нападу РФ, може приїхати до терористичної Росії.
Принаймні так вважає якийсь російський актор Олексій Огурцов. Цей індивідуум вважає, що артистка збирається повернутися на свою терористичну батьківщину. Його цитують пропагандисти.
"Алла Пугачова приїде... Ми вміємо прощати. Може, зараз треба сказати "на жаль". Коли Пугачова покається, а вона покається, знає, як це вчасно піднести. Вона талановита актриса і добре це розуміє", - відверто висловився Огурцов.
Путініст також вважає, що Пугачова буде випрошувати прощення. "А ми пробачимо її, ми пробачимо всіх, хто виїхав. Не зносити мені голови, але так буде. Адже ми сильні не тільки історією, але і вмінням прощати", - вважає актор.
Раніше Главред повідомляв, що Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення живе з родиною в Лондоні, вирішила возз'єднатися зі своєю старшою дочкою Златою Мітчелл, яка проживає в США.
Раніше також російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске – Дмитро Шепелєв, який продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, просить допомоги зі своїм сином Платоном.
Про особу: Алла Пугачова
Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.
