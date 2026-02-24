Загинули на місці: екс-солістка "Вороваєк" втратила двох дітей за один день

Ви дізнаєтеся:
- Як загинули діти екс-солістки "Вороваєк"
- Реакція Яни Павлової на смерть дітей
Російська співачка і екс-солістка групи "Воровайки" Яна Павлова, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, втратила двох дітей через невинну розвагу. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Трагедія сталася в селі Підгородня Покровка Оренбурзької області. Повнолітня дочка співачки та її 10-річний син вирішили розважитися і покататися на санках на території місцевого пам'ятника природи, не призначеного для відпочинку та зимового спорту.
Для спуску діти Павлової вибрали крутий яр. Розвага призвела до трагедії - вони загинули на місці. Їхні тіла пізніше виявили в злощасному яру. Причиною смерті стали фізичні ушкодження, несумісні з життям. Артистка підтвердила, що в її родині сталося горе, і розповіла про те, що відбулось - діти не помітили яму під снігом.
"Вони каталися не там, не в потрібному місці. Сніг тільки пройшов, все зливалося в єдиний білий колір, і вона, як доросла дівчина, не помітила", - прокоментувала Павлова.
Яна Павлова — чим відома
Кар'єра Яни Павлової на професійній сцені тривала понад 25 років. Отримавши запрошення від засновників групи "Воровайки" Юрія Алмазова і Спартака Арутюняна, вона стала першою солісткою колективу і його незмінним обличчям протягом двох десятиліть. За роки роботи артистка реалізувала низку творчих колаборацій, зокрема з Михайлом Шуфутинським, і офіційно завершила співпрацю з проектом у 2021 році. Щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, співачка не робила прямих публічних заяв, обравши позицію мовчання.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що наречений відомої ведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук звернувся до українських воїнів, з якими вже довгий час захищає країну. Він згадав свій шлях в українській армії і зробив важливе нагадування суспільству.
Також британський актор Ієн Маккеллен зворушливо підтримав Україну в річницю повномасштабного вторгнення. Він прочитав англомовну версію вірша воїна ЗСУ, в якому йдеться про любов українських захисників до своїх рідних.
Вас може зацікавити:
- "Промурашило": зірка "Володаря кілець" зворушливо підтримав Україну
- "Вашого чоловіка терпіти не можуть": екс-Остапчук розлютилася на Тимура Мірошниченка
- Померла популярна російська актриса
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред