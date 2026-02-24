Загинули на місці: екс-солістка "Вороваєк" втратила двох дітей за один день

Російська співачка Яна Павлова втратила дітей через невинну забаву.

Яна Павлова втратила дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Павлова

Як загинули діти екс-солістки "Вороваєк"

Реакція Яни Павлової на смерть дітей

Російська співачка і екс-солістка групи "Воровайки" Яна Павлова, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, втратила двох дітей через невинну розвагу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Трагедія сталася в селі Підгородня Покровка Оренбурзької області. Повнолітня дочка співачки та її 10-річний син вирішили розважитися і покататися на санках на території місцевого пам'ятника природи, не призначеного для відпочинку та зимового спорту.

Яна Павлова - Воровайки / фото: instagram.com, Яна Павлова

Для спуску діти Павлової вибрали крутий яр. Розвага призвела до трагедії - вони загинули на місці. Їхні тіла пізніше виявили в злощасному яру. Причиною смерті стали фізичні ушкодження, несумісні з життям. Артистка підтвердила, що в її родині сталося горе, і розповіла про те, що відбулось - діти не помітили яму під снігом.

"Вони каталися не там, не в потрібному місці. Сніг тільки пройшов, все зливалося в єдиний білий колір, і вона, як доросла дівчина, не помітила", - прокоментувала Павлова.

Яна Павлова - сім'я / фото: instagram.com, Яна Павлова

Яна Павлова — чим відома

Кар'єра Яни Павлової на професійній сцені тривала понад 25 років. Отримавши запрошення від засновників групи "Воровайки" Юрія Алмазова і Спартака Арутюняна, вона стала першою солісткою колективу і його незмінним обличчям протягом двох десятиліть. За роки роботи артистка реалізувала низку творчих колаборацій, зокрема з Михайлом Шуфутинським, і офіційно завершила співпрацю з проектом у 2021 році. Щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, співачка не робила прямих публічних заяв, обравши позицію мовчання.

