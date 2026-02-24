Рус
"Вашого чоловіка терпіти не можуть": екс-Остапчук розлютилася на Тимура Мірошниченка

Олена Кюпелі
24 лютого 2026, 17:47
У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Крістіна Горняк і Катерина Остапчук публічно з'ясовують стосунки не вперше.
Катерина Остапчук публічно накинулася на Христину Горняк
Катерина Остапчук публічно свариться з Христиною Горняк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Горняк, Катерина Остапчук

Коротко:

  • Чому сваряться нинішня та теперішня дружини Остапчука
  • До чого тут Інна Мірошниченко

Третя дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина і його колишня дружина Христина Горняк продовжують публічно з'ясовувати стосунки, публікувати скріншоти, листування і все, що було в особистому житті українського телеведучого Володимира Остапчука.

"Під роздачу" потрапила і юрист, блогер, громадська діячка Інна Мірошниченко та її чоловік Тимур Мірошниченко.

відео дня

Так, на своїй сторінці в Instagram, Горняк опублікувала скрін-листування, де Інна Мірошниченко листувалася з Катериною Остапчук з приводу скандального розлучення Джонні Деппа і Ембер Херд.

Горняк написала про Тимура Мірошниченка
Горняк написала про Тимура Мірошниченка / Скріншот instagram.com/kristygor

Горняк ця переписка зачепила і вона відзначила Інну і звернулася до неї публічно. "Інна, завжди говорила вам, яка ви молодець, приклад з усиновлення дітей, з повагою ставилася. Ось зараз навіть дивує, ви ж начебто розумна, доросла жінка, як ви можете давати оцінку діям чоловіка, засуджуючи жінку, над якою систематично емоційно знущалися", - пише Горняк.

Вона також додала, що нібито чоловіка Інни - популярного українського ведучого Тимура Мірошниченка, "не можуть терпіти". "Тих, кого ви захищаєте, як колегу завжди висміювали за спиною. Але вам, напевно, це нормально", - додала Горняк.

Пізніше Інна відреагувала на слова Христини і написала їй.

Інна Мірошниченко відповіла Горняк
Інна Мірошниченко відповіла Горняк / Скріншот Instagram/kristygor

"Я десь писала, що ви доводили свого чоловіка? Перечитайте скрін ще раз. Там такого не написано. Там наведена аналогія по суті справи про публічне розлучення і звинувачення. Я була б дуже вдячна, якби ви мене не втягували у вашу публічну сварку (неценз. - авт.). Я ніколи не була свідком ваших стосунків і не збираюся давати їм оцінку", - написала Інна.

Депп проти Херд: про процес

Депп проти Херд — судовий процес у справі про дифамацію. Позивач Джонні Депп вимагав відшкодування збитків у розмірі $50 мільйонів від відповідачки Ембер Херд, яка подала зустрічний позов на $100 мільйонів. Сторони - кіноактори, які почали стосунки в 2012 році і були одружені з 2015 по 2017 рік. Раніше, після звинувачень Херд у насильстві з боку інтимного партнера, Депп подав до суду на свою колишню дружину в лютому 2019 року через написану нею статтю, яка була опублікована The Washington Post у грудні 2018 року. Депп, який у 2020 році програв позов про наклеп проти News Group Newspapers, звинуватив статтю Херд у значних фінансових втратах для своєї кар'єри і заявив, що це зашкодило його здатності отримувати вигоду від свого покликання. У статті Херд описала, як стала "публічною фігурою, яка зазнає домашнього насильства" і "бачила, як установи захищають чоловіків, звинувачених у жорстокому поводженні".

1 червня 2022 року журі присяжних винесло рішення на користь Деппа.

Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

