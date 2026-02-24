Рус
Росіяни масово скуповують нерухомість в ЄС: що задумали в РФ

Віталій Кірсанов
24 лютого 2026, 17:37
За оцінкою європейських розвідслужб, такі об'єкти потенційно можуть використовуватися для спостереження і підготовки диверсій.
Кремль скуповує стратегічну нерухомість у країнах ЄС
Кремль скуповує стратегічну нерухомість у країнах ЄС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що написано в матеріалі The Telegraph:

  • Перші повідомлення про подібні схеми з'явилися ще в 2018 році
  • Москва може розглядати диверсійну активність як спосіб тиску на країни НАТО

Структури, пов'язані з російською владою, купують об'єкти нерухомості поблизувійськових баз, портів і елементів критичної інфраструктури в європейських країнах. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела в спецслужбах ЄС.

За даними видання, мова йде про купівлю дач, складських приміщень, квартир, занедбаних будівель, земельних ділянок і навіть островів у Фінляндії, Норвегії, Швеції, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Німеччині, Греції, Італії та Великій Британії.

відео дня

За оцінкою європейських розвідслужб, такі об'єкти потенційно можуть використовуватися для спостереження, підготовки диверсій або прихованого зберігання обладнання. Джерела припускають, що на окремих майданчиках вже можуть перебувати безпілотники, засоби зв'язку та інше обладнання, а також діяти особи під прикриттям.

Співрозмовники видання припускають, що Москва може розглядати диверсійну активність як спосіб тиску на країни НАТО, уникаючи при цьому прямого військового зіткнення, яке спричинило б задіяння статті 5 про колективну оборону альянсу.

Перші повідомлення про подібні схеми з'явилися ще в 2018 році. Тоді у Фінляндії компанія Airiston Helmi придбала 17 об'єктів нерухомості поруч зі стратегічними морськими маршрутами і телекомунікаційною інфраструктурою, в тому числі поблизу порту Турку, де розміщено фінське військово-морське командування. Серед покупок був острів Саккілуото. Під час обшуків у справі керівництва компанії правоохоронні органи виявили на території причали, системи відеоспостереження, вертолітний майданчик і сучасне комунікаційне обладнання.

За інформацією джерел, після цього випадку подібна практика могла бути поширена і на інші європейські країни.

У європейських столицях, як зазначає видання, висловлюють занепокоєння тим, що відсутність єдиної політики та координації між державами ЄС може сприяти зростанню потенційних загроз.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменований в www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений в 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

