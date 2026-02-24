"Закрився 4-й рік": наречений-воїн Лесі Нікітюк показав "бойові" фото

Дмитро Бабчук захищав Україну і до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Наречений відомої ведучої Лесі Нікітюк Дмитро Бабчук звернувся до українських воїнів, з якими вже довгий час захищає країну. У своєму Instagram військовослужбовець опублікував знімки з бойових буднів.

Як відомо, Бабчук прийняв рішення будувати військову кар'єру в 20 років — у 2016 році він пішов в армію і брав участь в АТО. Уже в 2018 році Дмитро став морським піхотинцем, а незабаром увійшов до складу 73-го окремого морського центру ССО.

Дмитро Бабчук - АТО / фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

У річницю повномасштабного вторгнення військовий показав свій шлях в українській армії і нагадав підписникам, що багато сміливців захищають батьківщину з початку російської агресії в 2014 році.

Дмитро Бабчук - ЗСУ / фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

"Почався 5 рік повномасштабного вторгнення, але не забувайте, що хтось стоїть на обороні нашої країни з 2016 року, як це зробили я і мої друзі, а хтось - взагалі з 2014 року і до теперішнього часу. Повага кожному і фарту", - побажав українським захисникам Бабчук.

Дмитро Бабчук - де служить / фото: instagram.com, Дмитро Бабчук

Він також поділився фотографіями з побратимами, зробленими під час служби. На одній з них Дмитро разом із товаришем по службі стоїть на прапорі "ДНР". Такі кадри стали традиційними для українських військових після звільнення населених пунктів від російських окупантів.

"Ось і закрився 4-й рік. П'ятий - до бою", - підписав фото Бабчук.

Раніше Главред повідомляв, що британський актор Ієн Маккеллен висловив солідарність з Україною у важливу дату — річницю повномасштабного вторгнення. Зірка світового кіно продекламував вірші Артура Дроня — автора, який проміняв творче життя на службу в лавах ЗСУ.

Також всі діти популярної ведучої Ольги Фреймут зустрілися після довгої розлуки. Ведуча прилетіла з молодшими дітьми в США з особливої нагоди — цього року Златі виповнилося 20 років. Фреймут вирішила дати можливість всім своїм дітям провести час разом.

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села птиця", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

