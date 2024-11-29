ЗСУ вдалося: на Курахівському напрямку темпи ворога змінилися, деталі - Коваленко

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на найбільш запеклих напрямках.

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Ворог не може пробитися до ключової траси на Курахівському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Коваленко:

В районі Курахового ЗСУ загальмували просування РФ

Росіянам не вдається вийти на важливу трасу

Ворог не зміг розширити зону свого контролю

На Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої, ворог не відмовився від намірів окупувати місто Курахове. Однак ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на даній ділянці фронту.

Про це OBOZ.UA розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, з боку Курахівського водосховища, що на півночі, та Сухих Ялів на півдні армія країни-агресора Росії сповільнилася.

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Що важливо, на півдні ворог уповільнив темпи наступу біля населених пунктів, які стали основною перепоною для його прориву на трасу 05010. Саме від цього автошляху противник планував відштовхуватися для подальших штурмів Курахівського напрямку.

Курахове / Інфографіка: Главред

Про ситуацію безпосередньо в Кураховому Коваленко розповів, що ворогу не вдалося розширити зону контролю, хоча армія РФ регулярно здійснює механізовані накати на місто.

Спроби прорватися у центр також залишаються провальними, але окупаційні війська продовжують штурми українських позицій. При цьому ворог зазнає великих втрат.

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресора Росії не покидає спроб прорватися до Курахового на Донеччині. Проте тепер ворог націлений ще й перерізати важливу логістичну артерію ЗСУ в районі Константинополя.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що ворог останнім часом рветься до околиць міста Курахове та намагається прорвати оборону українських захисників.

Напередодні військовий експерт Іван Ступак попереджав, що російські війська можуть повністю оточити місто Курахове в Донецькій області. Українські військові зможуть втриматися в місті лише кілька тижнів, після чого можуть бути змушені відступити.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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