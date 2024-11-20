'Залишились тижні': ЗСУ можуть вийти із стратегічного міста на сході

Сили оборони України будуть змушені вийти з Курахового, яке майже на 70% вже перебуває в оточенні військ РФ, наголошує військовий експерт.

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ЗСУ можуть вийти із стратегічного міста на сході / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Війська РФ близькі до оточення Курахового

Протягом кількох тижнів ЗСУ будуть змушені вийти з міста

Російські війська можуть повністю оточити місто Курахове в Донецькій області. Українські військові зможуть втриматися в місті лише кілька тижнів, після чого можуть бути змушені відступити. Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в інтерв'ю РБК-Україна.

Ступак наголосив, що існує серйозна загроза повного оточення Курахового.

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"Курахове оточене вже на 70%, а може більше. Я припускаю, що термін перебування там наших військових вимірюється тижнями. Це за умови, якщо не зміниться ситуація кардинально з нашого боку або російського", - сказав він.

Однак, за його словами, ситуація може змінитися, якщо у російських військ вичерпаються ресурси, що зупинить їх наступ. У такому разі Україні необхідно буде перекинути до міста додаткові сили для посилення оборони.

"Але, мені здається, за тієї ситуації, яка є, ми протягом кількох тижнів повинні вийти з міста", - резюмував Ступак.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Бої за Курахове - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія продовжує спроби прорватися до Курахового на Донеччині, а також прагне перерізати ключову логістичну артерію ЗСУ. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов, зазначивши, що окупанти намагаються взяти під контроль магістраль поблизу Константинополя.

За словами Селезньова, українські військові можуть розпочати ар'єргардні бої, щоб забезпечити організований відступ основних сил із Курахового. Це дозволить уникнути оточення та зберегти бойові підрозділи.

Експерт з аналізу відкритих даних видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що російським військам залишилося приблизно 5,5 км для повного оточення українських підрозділів на південь від Курахового. Минулого тижня окупанти увійшли до села Дальнє та створили загрозу розсічення українських позицій поблизу міста.

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Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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