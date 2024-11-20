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ЗСУ "затисли в кліщі": під загрозою ключова магістраль біля Курахового - Селезньов

Анна Косик
20 листопада 2024, 16:46
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Інтенсивні бої тривають і в районі Торецька, Часового Яру та Куп'янська.
ВСУ, карта Курахово
Можливостей для стабілізації ситуації в ЗСУ немає / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ, скрін з DeepState

Що сказав Селезньов:

  • ЗСУ опинилися в напівоточенні в Кураховому
  • Ворог хоче перерізати трасу "Запоріжжя - Донецьк"
  • Українські сили тримають маневрову оборону

Армія країни-агресора Росії не покидає спроб прорватися до Курахового на Донеччині. Проте тепер ворог націлений ще й перерізати важливу логістичну артерію ЗСУ.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, окупанти прориваються до магістралі в районі Константинополя.

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"Складність зумовлена тим, що противник веде бої в міській забудові Курахового. Він фактично сформував північні кліщі, напівоточення нашого гарнізону в районі цього населеного пункту й всіляко піддавлює наші підрозділи південніше в районі річки Сухі Яли. Він намагається перерізати ключову логістичну магістраль, яка забезпечує всім необхідним наших захисників у районі Курахового", - сказав він.

ЗСУ 'затисли в кліщі': під загрозою ключова магістраль біля Курахового - Селезньов
Курахове / Інфографіка: Главред

Експерт переконаний, шо наразі вже зрозуміло, яким буде результат битви за Курахове. ЗСУ продовжують ар’єргардні бої, але час і території для стабілізації лінії фронту вже втрачено, тому в пріоритеті буде збереження життів захисників.

Селезньов також наголосив, що Курахове - не єдина ділянка українського фронту, де тривають тяжкі бої. Куп'янський, Торецький райони, а також Часів Яр українські сили продовжують втримувати у складних умовах.

Ситуація на Курахівському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович попереджав про складну ситуацію на даній ділянці фронту. За його словами, тут може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике. Велике - це увесь район, включно до Курахового. І друге мале оточення поблизу Успенівки.

Раніше Главред писав, що варіантів утримувати курахівський гарнізон у нас практично немає. Якщо ставити питання, що важливіше - життя воїнів чи територія - треба робити ставку на життя.

Попри складну ситуацію напередодні стало відомо, що ЗСУ успішно відбили масштабну атаку російських військ на Курахівському напрямку. Окупанти використали бронетехніку для прикриття наступу піхоти, яка мала на меті захопити українські позиції, однак у ворога нічого не вийшло.

Інші новини з фронту:

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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війна в Україні ЗСУ Курахове російські війська Фронт
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