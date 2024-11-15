Чим Україні загрожує втрата Курахового: експерт озвучив невтішний сценарій

На думку оглядача, після виходу ЗСУ з Курахового значна частина півдня Донеччини, очевидно, буде під контролем росіян.

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Ворог намагається оточити Курахове / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот із deepstatemap

Коротко:

Ворог спробує оточити Курахово з декількох сторін

Якщо ЗСУ вийдуть з міста, тоді Покровськ буде під загрозою

Ворог готує два варіанти оточення Курахового — по малому радіусу (в районі Успенівки), і по великому, який формується з півдня, півночі та сходу. Ймовірно, українським військовим доведеться вийти з міста. Таку думку висловив військовий експерт Денис Попович в етері "Громадського радіо".

Він зазначив, що якщо Сили оборони України вийдуть з Курахового, то для Покровська загроза суттєво збільшиться.

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Також Попович додає, якщо після виходу ЗСУ з Курахового значна частина півдня Донеччини, очевидно, буде під контролем окупантів. Таким чином, армія РФ наблизиться до кордонів Запорізької області.

"Чи вистачить йому часу до Нового року захопити Покровськ? У мене великі сумніви. Але кожен день, коли наші стримують ворога під Кураховим, дає можливість укріпити Покровський напрямок, дає можливість укріпити напрямок на Дніпропетровщині. Також є можливість укріпити Запорізький напрямок", — підкреслив оглядач.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські окупанти почали активні наступальні операції на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог активізувався на Времівському виступі. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські війська ще тільки готуються до активізації штурмів, але щодня проводять кілька атак, намагаючись виявити вогневі точки української оборони для їх подальшого ураження під час стандартних штурмів.

Як раніше писав Главред з посиланням на аналітика BILD Юліана Рьопке, армія країни-агресора Росії під час свого наступу просунулась на 2,5 км до центру міста Торецьк Донецької області. Наразі окупанти контролюють вже близько 70% території міста.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що російські окупанти просуваються на фронті. Зокрема, до Дніпропетровської області їм залишилось 9 кілометрів.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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