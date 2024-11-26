Захопити будь-якою ціною: росіяни рвуться до околиць Курахового, - речник ЗСУ

Сили оборони України завдають російським загарбникам серйозних втрат у живій силі та техніці.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

Російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

На Курахівському напрямку українські захисники успішно відбивають ворожі штурми

У місті досі залишаються цивільні люди

Армія країни-агресора РФ не відмовляється від своїх загарбницьких цілей та намагається взяти під вогневий контроль Курахове Донецької області та логістичні шляхи, які ведуть до нього. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

За його словами, ворог останнім часом рветься до околиць міста Курахове та намагається прорвати оборону українських захисників.

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Він додає, що противник на Курахівському напрямку активно використовує артилерію та керовані авіаційні бомби, однак Сили оборони України успішно відбивають ворожі наступи, наносячи російським загарбникам серйозні втрати в живій силі та техніці.

"Курахове знаходиться під контролем Збройних сил України. За минулу добу на тому напрямку було знищено понад 350 окупантів вбитими та пораненими, також - два танки, три мотоцикли, міномет, кілька автомобілів. І пошкоджено ще декілька автомобілів та ворожий мотоцикл", - повідомив речник.

Водночас він зазначив, що в місті залишається близько 625 людей, які відмовилися від примусової евакуації.

Що відомо про місто Курахове / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред з посиланням на головного редактора "Суспільне. Донбас" Андрія Крамченкова, росіяни зараз намагаються оточити Покровськ з двох боків - із південного флангу вздовж річки та зі східного флангу в напрямку Мирнограда, намагаючись просуватися. Цей напрямок є для них пріоритетним. Крім того, значну увагу ворог приділяє Курахівському напрямку, де бої вже фактично тривають у самому місті або його околицях.

Аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони України вибили ворога з міста Куп'янськ у Харківській області. Крім того, аналітики заявили про просування російської окупаційної армії біля Новомлинська Харківської області, Далекого, Костянтинопільського, а також у Роздольному, Петрівці та Кураховому Донецької області.

Нещодавно речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов розповідав, що на Запорізькому напрямку ворог зібрав 90-тисячне угруповання "Днепр", що має безперебійну логістику, у тому числі залізницею вздовж північного узбережжя Азовського моря.

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Хто такий Назар Волошин? Назар Волошин - речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році і відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення. Раніше працював в Організації Об'єднаних Націй.

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