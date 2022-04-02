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ЗСУ точним ударом знищили важку вогнеметну систему окупантів Буратіно

2 квітня 2022, 15:23

Установки ТОС-1 були помічені в колонах путінської армії вже в перші дні війни. Від обстрілу з такої зброї може врятувати лише герметично закрите приміщення.

ТОС Буратіно
ТОС Буратіно знищено ЗСУ/ Фото пресслужба 14 ОМБР

Збройні Сили України знищили важку вогнеметну систему путінської армії під назвою Буратіно.

Українські захисники підбили щонайменше дві одиниці російської військової техніки за допомогою протитанкового ракетного комплексу Скіф. Фото і відео розбитої військової техніки опублікували 2 квітня в Facebook-акаунті Генерального штабу ЗСУ.

Де і коли було знято відео, не уточнюється. За запусками ракет по цілях спостерігала ціла команда українських військовослужбовців. Після вдалого пострілу вони почали кричати "Ура".

"Командування сил спеціальних операцій ЗС України, сухопутні війська ЗСУ і територіальна оборона передали черговий привіт російським окупантам від українського народу", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Що таке ПТРК Скіф

ПТРК Скіф - це українсько-білоруський протитанковий ракетний комплекс, розроблений київським ГККБ Луч і Мінською компанією ВАТ Пеленг.

Ракета виробляється в Києві на заводі Артем, а прилад наведення ПН-С — в Мінську у ВАТ Пеленг.

У протитанковому ракетному комплексі Скіф застосовується напівавтоматична система наведення за променем лазера. Виявлення мети і наведення забезпечується за допомогою оптичного та інфрачервоного прицілів, що дозволяє вести стрілянину в складних погодних умовах.

ПТРК Скриф
ПТРК Скриф / Фото wikipedia.org

ПТРК може наводити ракети на ціль із закритих позицій і укриттів. Іншою відмінною рисою комплексу є траєкторія польоту ракети: після пуску вона летить над лінією візування (на висоті близько 10 м) і знижується на рівень цілі на кінцевій ділянці польоту. Лазерний промінь при цьому світить в хвіст ракети і лыше за частку секунди перед ударом переводиться на ціль.

Що таке ТОС-1 Буратіно

ТОС-1 Буратіно - це важка вогнеметна система залпового вогню на базі танка Т-72.

Призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу і руйнування споруд і будівель, знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Вперше застосовувалася в Афганістані в 1988-1989 роках.

Модицикацією ТОС-1 Буратіно є ТОС-1А.

ТОС-1 Буратіно
ТОС-1 Буратіно / Фото facebook.com/14ombr

Як розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов, немає відкритої інформації про те, скільки таких установок є у Росії та скільки завезено в Україну.

"Установки ТОС-1 (або ТОС–1А) були помічені в колонах російської армії вже на третій-четвертий день війни. Від обстрілу з такоъ зброї може врятувати лише герметично закрите приміщення, куди не потрапить ця вибухова суміш. Крім того, приміщення повинно бути досить міцним, щоби витримати вибухову хвилю. Боротися з цими установками можна або з повітря, або точними ударами артилерії", - сказав Жданов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За деякими даними, станом на 2014 рік в Росії було не менше 8 одиниць ТОС.

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Як повідомляв Главред, українські захисники захопили в Миколаївській області супертрофей - нову командно-штабну машину Р-149МА1 армії РФ. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами РФ відомої як "Созвездие".

Раніше в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

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