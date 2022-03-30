ЗСУ розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек"/ Генштаб ЗСУ

Захисники України розбили на Харківщині ворожу колону. Окупанти намагалися втекти у бік російського кордону на транспортно-заряджальній машині (ТЗМ) від розхваленої Росією вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Проте далеко від’їхати у них не вийшло – вони потрапили просто у руки українських воїнів.

Таким чином ЗСУ вдалося захопити ТЗМ від російського "Сонцепека", яким загарбники лякали українців. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Хвалені "Солнцепьоки", якими лякали українців, і навіть зняли однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті в українських полях", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що у російській системі "Сонцепек" має бути три машини: транспортно-заряджальна, транспортуюча і пускова. Вони працюють у комплексі. Проте у колоні, яку розбили українські військові, була лише одна машина з усього комплексу – транспортно-заряджальна.

"Колона йшла по Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Солнцепьока" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми", – розповів воїн 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" із позивним "Сід".

На одній з машин з системи "Солнцепек" окупанти намагалися втекти до російського кордону/ Генштаб ЗСУ

"Сонцепек" – що за техніка і де РФ її застосовувала

"Сонцепек" – це російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220-мм на базі танка Т-72. З неї ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Такі вдосконалені системи ТОСів (російською "тяжелая огнеметная система" – ред.) були прийняті на озброєння в російській армії у 2001 році.

Оскільки в такій техніці є лазерний далекомір, відстані до цілі визначаються з точністю до 10 метрів. Екіпаж стріляє з такої установки не виходячи з машини, за допомогою прицілу і зовнішніх систем.

Важкі вогнеметні системи "Буратіно" застосовувалися в Афганістані, Чечні, Іраку та на Донбасі в Україні, а удосконалені ТОСи, які отримали назву "Солнцепек", були помічені у Сирії.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу техніку. Захисники України знищили танк, п’ять бронетранспортерів та один "Град" російських загарбників.

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