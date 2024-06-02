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ЗСУ стерли в порох рекордну кількість зброї та окупантів: у РФ максимальні втрати

Руслана Заклінська
2 червня 2024, 04:32
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Українські захисники встановили новий рекорд із ліквідації зброї та особового складу Росії з початку повномасштабного вторгнення, розповіли у Міноборони.
ЗСУ стерли в порох рекордну кількість зброї та окупантів: у РФ максимальні втрати
ЗСУ встановили новий рекорд у війні з окупантами / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

ЗСУ продовжують завдавати потужних втрат російським окупантам. У травні українські захисники встановили новий рекорд зі знищення техніки та особового складу РФ. Про це повідомило в Міністерство оборони України соцмережі Х.

За даними Міноборони, українські захисники знищили рекордну кількість російської артилерії за весь період повномасштабної війни. Впродовж травня ЗСУ ліквідували 1160 ворожих артилерійських систем.

"Черговий рекорд. 1160 російських артилерійських систем було знищено у травні. Це найбільша кількість втрат артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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ЗСУ стерли в порох рекордну кількість зброї та окупантів: у РФ максимальні втрати
Кількістю знищених артсистем Росії за останні місяці / Фото: Міноборони України

Крім того, у травні армія окупантів втратила 38 940 своїх солдатів, що є найбільшим показником місячних втрат росіян з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Крім того, за травень ЗСУ збили 9 винищувачів та ліквідували 860 бронетранспортерів.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Нагадаємо, наразі одним із найгарячіших напрямків бойових дій є Харківщина. Росіяни планують захопити Вовчанськ і розпочати другу фазу наступальної операції на півночі Харківської області, стверджує ISW.

Також російські окупанти відтягують артилерію та частину піхоти з лівого берега Херсонщини і перкидають її на Харківський напрямок, повідомив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

Як повідомляв Главред, ворог використовує тактику масованого ураження українських позицій артилерією та КАБами. За словами Волошина, росіяни переміщують підрозділи 44 та 11 армійських корпусів для підтримки штурмових дій, але сил і засобів їм наразі не вистачає.

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