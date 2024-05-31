РФ терміново відтягує піхоту та артилерії з Херсонщини: куди перекидають окупантів

Молодший сержант Станіслав Бунятов заявив, що у росіян великі втрати на півдні, але вони вимушені перекидати сили на інший напрямок.

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РФ перекидає сили з Херсонщини на Харківщину / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти відтягують артилерію та частину піхоти з лівого берега Херсонщини. Ворог перекидає ці сили на Харківський напрямок. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він зазначив, що українські дрони влаштували ворогу справжній "геноцид артилерії".

"Частину піхоти з лівого берега, разом з артою, (росіяни - Главред) перекидають на Харківський напрямок. Кількість кількістю, але через великі втрати, вони змушені це робити, не дивлячись на нещодавні успіхи СОУ на лівому березі. Геноцид артилерії організований нашими FPVшниками змусив ворога сидіти тихіше води, нижче трави і все частіше залучати авіацію", - написав Бунятов. відео дня

Водночас він акцентував на тому, що українським військовим не слід розслаблятися, адже в будь-який момент можуть з'явитися російські групи ДРГ, які вчаться дайвінгу. Тому правий берег Херсонщини слід активно мінувати протипіхотними мінами.

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, українські війська змогли успішно просунутись на північний схід від Липців і на північ від Харкова.

Відомо і те, що російські окупанти намагалися просуватись на Харківщині, але їм не вдалося досягнути бажаного успіху. Українські військові збили наступальну ініціативу ворога.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час прориву російських окупаційних військ у Харківській області російські загарбники зазнали увосьмеро більше втрат серед особового складу, ніж українська армія.

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