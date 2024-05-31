Україна контролює понад 70% Вовчанська: в ЗСУ розкрили нову татику РФ на Харківщині

Росія намагається залучити на Харківському напрямку резерви з двох армійських корпусів.

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ЗСУ не дають окупантам закріпитися у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські захисники наразі контролюють понад 70% Вовчанська у Харківській області. ЗСУ не дають закріпитися окупантам у місті, ворог підтягує резерви. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, на цьому напрямку окупанти перейшли до тактики масованого ураження українських позицій за допомогою артилерії та КАБів. Водночас командування РФ намагається залучити резерви з двох армійських корпусів.

"Ворог не припиняє спроб і намагається підтримувати свої активні штурмові дії за рахунок того, що маневрує резервами, підрозділами, зокрема, є інформація про переміщення ворожих підрозділів, які належать до 44 та 11 армійських корпусів, які ворог намагається залучити там для проведення бойових дій. У нього цих сил і засобів наразі не вистачає", - зазначив Волошин. відео дня

Речник наголосив, що ЗСУ зміцнюють оборону і тримають ворога під вогневим контролем. Також Волошин зауважив, що захисники намагаються не дозволити окупантам просунутись до інших населених пунктів та закріпитись у Вовчанську.

"Наразі ситуація така, що Сили оборони контролюють понад 70% цього міста. Тривають, звісно, вуличні бої. Однак росіяни намагаються все ж таки просуватися там і малими групами, щоб мати наміри закріпитися на території. Однак, успіхів у них там немає", - додав він.

Волошин розповів, що за минулу добу в районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ЗСУ відбили три ворожі атаки. Сьогодні вранці російські окупанти активних дій не проводили.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, росіяни планують захопити Вовчанськ і розпочати другу фазу наступальної операції на півночі Харківської області. Війська РФ можуть піти у ще одну хвилю посилених штурмів, стверджує ISW.

Також російські окупанти відтягують артилерію та частину піхоти з лівого берега Херсонщини і перкидають її на Харківський напрямок, повідомив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

Як повідомляв Главред, РФ проводить штурми в районі Вовчанська на Харківщині, але українські захисники стримують ворога та руйнують його плани щодо захоплення міста, повідомляє військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади з позивним "Історик".

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