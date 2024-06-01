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ЗСУ "перемололи" десятки тисяч росіян: у РФ максимальні втрати з початку війни

Олексій Тесля
1 червня 2024, 13:48
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Зафіксовано найвищий місячний показник російських втрат із самого початку широкомасштабного вторгнення РФ.
втрати рф
Названо втрати армії РФ в Україні / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНІАН

Окупаційна російська армія в травні 2024 року під час бойових дій в Україні втратила 38 940 військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України в соціальній мережі Х.

Це найвищий місячний показник російських втрат із самого початку широкомасштабного вторгнення Росії.

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"Окупанти в Україні мають два варіанти: повернутися на свою землю або бути похованими на нашій", - додали в Міноборони.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Скріншот
/ @DefenceU

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що на півдні ЗСУ відкинули росіян. На Херсонщині штурми не принесли успіху окупантам, ворог зазнав втрат і відступив на свої позиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог отримав по зубах на Харківщині, ЗСУ перейшли в контрнаступ. Сили оборони зупинили російські війська та перейшли до відновлення втрачених позицій.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість. Острів Нестрига розташований в районі населеного пункту Велетенське і Кізоміс, недалеко від ворожих військ.

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/ Главред

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